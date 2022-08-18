Altılı masada göçmen hesapları!

6’lı masa ortakları, göç konusunda ayrıştı. Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönmesi konusunda DP ve İYİ Parti hemen gitmelerini isterken SP, DEVA ve Gelecek Partilerinin ise bu konunun zamana yayılarak çözülmesinden yana olduğu ileri sürülüyor. Öte yandan Deva Partisi, göçmenlerin dönüşü için planını ilk açıklayan parti oldu.

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda henüz uzlaşıya varamayan 6'lı masada, sığınmacılar konusunda da çatlak var.

Yeni Şafak'ın haberine göre; 6'lı masanın bugüne kadar 3 kez toplanan Göç Komisyonu'nun İyi Parti ve DP'li üyeleri sığınmacıların hemen ülkelerine gönderilmesini savunuyor. Saadet, DEVA ve Gelecek ise bunun zamana yayılmasından yana. CHP yöntem konusunda kararsız.

Cumhurbaşkanı adayını henüz belirleyemeyen 6'lı masa ortakları, göç konusunda ayrıştı.

Dönüş konusunda hemfikirler ama detaylarda kriz var

Güçlendirmiş parlamenter sistem için yola çıkan CHP, İYİ Parti, SP, DP, Gelecek ve Deva, sorun gördükleri konuların çözümü için komisyonlar da kurdu. Bugüne kadar 3 defa toplanan göç komisyonunda sığınmacıların dönüşü konusunda 6 partinin hemfikir olduğu dikkat çekilse de bunun şekil ve yöntemi konusunda detaylarda kriz yaşandığı öğrenildi. Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönmesi konusunda DP ve İYİ Parti hemen gitmelerini istiyor. SP, DEVA ve Gelecek Partilerinin ise bu konunun zamana yayılarak çözülmesinden yana olduğu ileri sürülüyor. Bu partilerin gönüllü ya da isteğe bağlı dönüş mekanizmasına sıcak baktıkları kaydediliyor. Masanın büyük ortağı ve kamuoyuna yaptığı açıklamalarla Suriyelileri her fırsatta göndereceğini açıklayan CHP'nin ise komisyonda yöntem konusunda kararsız kaldığı bildirildi.

Sayı konusunda anlaştılar!

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya da bugünkü yazısında 6'lı masanın göç raporuna değindi. “Hafta sonu toplanacak 6'lı masanın önünde son dönem üzerinde tartışılan vatandaşlık verilip seçmen hakkını elde eden sığınmacılara ilişkin önemli bir rapor da olacak” diyen Sarıkaya, raporun 3 aylık bir çalışmanın ürünü olduğunu belirtti. Sığınmacılar komisyonunun, 10 Ağustos Salı günü raporunu liderlere yolladığını kaydeden Sarıkaya, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, vatandaşlığa geçirilen oy kullanacak mülteci sayısının, “iddia edildiği gibi 400-500 bin olmadığına” dönük açıklamasının da komisyonun bu raporuna dayandığını kaydetti. Sarıkaya, diğer partilerin de vatandaşlık alan mülteci sayısında benzer rakamları dile getirdiğini ifade etti.

Deva Partisi planını açıkladı

Öte yandan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu ve Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü Abdurrahman Bilgiç partilerinin ‘Sığınmacı Sorunun Çözümü ve Düzensiz Göçün Önlenmesi” başlıklı eylem planını genel merkez binalarında açıkladı.

DEVA Partisi olarak her alanda eylem planları hazırladıklarını, hiçbir alanı es geçmemeye çalıştıklarını, bugüne dek 11 eylem planını kamuoyuna açıkladıklarını belirten DEVA lideri Babacan, “Seçimden sonra 90 ve 360 gün içerisinde bu planlarımızı hayata geçireceğiz” dedi.

Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü Abdurrahman Bilgiç, Babacan'ın ardından yaptığı konuşmada, “Ülkemizin sığınmacı ve göç sorunu çok katmanlı bir sorunlar yumağıdır” dedi. Kurumsal yeterlilik ve koordinasyonun güçlendirileceğini belirten Bilgiç, “İktidarın her alanda olduğu gibi sığınmacılar ve düzensiz göç konusunda politikalar yok” ifadelerini kullandı.

DEVA olarak ulusal güvenlik gereği sınır güvenliğinin sağlanması ve kaçak girişlerin önlenmesi gerektiğini belirten Bilgiç, “Sığınmacı ve düzensiz göç konusunda şu ana kadar etkisiz kalan Dışişleri Bakanlığı'na etkili bir görev vereceğiz. Çok sayıda nitelikli kamu görevlilerine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

‘Sığınmacıların' geri dönüşünün hukuk çerçevesinde ve insan onuruna yaraşır gerçekleştireceklerini belirten Bilgiç, “Vatandaşlarımıza karşı her zaman şeffaf olacağız. Hiç kimsenin durumdan vazife çıkarmasına izin vermeyeceğiz. Nefret suçlarına göz yummayacağız. Ceza kanununu etkili kılacağız. Hiç kimsenin masum insanları hedef almasına izin vermeyeceğiz” dedi. .