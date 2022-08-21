Altılı masada ‘Cumhurbaşkanı’ bombası!

Bugün ilk tur son görüşmesini gerçekleştirecek 6’lı masanın buluşmasına daha başlamadan CHP ve İyi Parti arasındaki ‘Cumhurbaşkanlığı adaylığı’ sürtüşmesi damgasını vurdu. Kavuncu, “Kemal bey aday olacağım demedi, Biz sahada Mansur Yavaş’ı duyuyoruz!” dedi.

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

Bugün ilk tur son görüşmesiini gerçekleştirecek 6'lı masanın buluşmasına daha başlamadan CHP ve İyi Parti arasındaki ‘Cumhurbaşkanlığı adaylığı' sürtüşmesi damgasını vurdu. Bugünki görüşmede Cumhurbaşkanı adayı için bir taslak metin oluşturma çalışmaları yürüten 6'lı masaya buluşma öncesinde İyi Parti İstanbul İl Başkanı Saltuk Buğra Kavuncu'nun açıklamaları damga vurdu.

“Kemal bey aday olacağım demedi, Biz sahada Mansur Yavaş'ı duyuyoruz!”

Habertürk canlı yayınında soruları cevaplayan İyi Parti İstanbul İl Başkanı Saltuk Buğra Kavuncu,“Kemal Bey'in (Kılıçdaroğlu) adaylığına nasıl bakarsınız?” sorusun şu cevabı verdi:

“Hiçbir zaman 'aday olacağım' demedi. Bu algıya müsaade ediyor bu da çok normal. Olmaması anormal olurdu. Bu iddiayı muhafaza ediyor. Bizim sahada şubat ayından beri en çok duyduğumuz isim Mansur Başkan. Mansur Yavaş ile ilgili bir ağırlık var.”

"Anlat İstanbul çalışmamızda, en çok karşılaştığımız sorulardan biri, neden Genel Başkanımızın cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçtiği. Ama bu bir hayıflanma, 'olmaz mı', 'geri dönmez mi'. Bunlar sahada duyduklarımız. (Peki kararından döner mi sorusu üzerine) Dönsün. Biz, o makam için sahip olduğu siyasi tecrübe ve biyografik istihbarat gücüyle, tecrübesiyle, yaklaşımı bütün bu özellikleri itibariyle, ben ve teşkilatlarımız Meral Akşener'in en doğru kişi olduğuna inanıyoruz. Bunu kendisine söylüyoruz, o da, 'Ben söyleyeceğimi söyledim' diyor."

Bir darbe daha!

Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, Kavuncu'nun bu açıklamalarını twitter hesabından “Altılı Masa toplanırken Kılıçdaroğlu'na bir darbe daha: İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncuoğlu, "Bizim sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş. Ben ve teşkilatım ise Akşener'in en doğru kişi olduğuna inanıyoruz" dedi. Meral Hanım'a sorulmadan mı yapıldı bu açıklama?” ifadeleriyle değerlendirdi.

CHP-İyi Parti güven krizi

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik ise bugün “CHP-İyi Parti güven krizi” başlığıyla yayımlanan yazısında iki parti arasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda sorun yaşandığını dile getirdi. Özçelik yazısının ilgili bölümünde şunları kaleme aldı:

En çok merak edilen konu. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Zirvede bu konuşulacak mı? “Konuşulacak” diyen yok. Bu konuya kimse girmek istemiyor. Sanki bir “cıs” durumu var. Büyük patrondan gelecek haber bekleniyor. Hepsi büyük patronu etkileme çabasında.

Bu aralar CHP'de bazı endişeler var. Neden bilmiyorum ama CHP huylanmış. Kılıçdaroğlu'nun çevresi tetikte. İyi Parti'yi araştırıyor.“ İyi Parti ne yapmak istiyor? Akşener'in niyeti ne?” sorularına yanıt arıyorlar. CHP'li bir yöneticiye nedenini sordum. Fazla konuşmak istemedi. Ayrıntı vermedi. “Elbette partiler bağımsız çalışma yapar. Oylarını artırmaya çalışır. Ama ittifaksak dikkatli olunmalı. Güven sarsıcı işler yapılmamalı. Güven sağlamak çok zordur. Ama güveni kırmak çok kolaydır. Kulağımıza gelen bazı bilgiler var. İnşallah doğru çıkmaz” demekle yetindi. Bu araştırmaya, Kılıçdaroğlu'nun da bizzat katıldığı ifade ediliyor. Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek… .