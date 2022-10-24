Altılı masa iki arada kaldı! HDP Kılıçdaroğlu’nu, Zafer Mansur Yavaş’ı istiyor

Altılı masaya yönelik iktidar kanadından gelen “Adayı açıklayın” çıkışları sürerken, Zafer Partisi Mansur Yavaş’ın isminde ısrarcı… HDP ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ismine sıcak bakıyor.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Irkçı çıkışlarıyla tanınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Vedat Türkali Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada muhalefet ve iktidara yönelik eleştirilerde bulundu. Özdağ, muhalefet partilerine Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermeleri çağrısını yineleyerek şunları kaydetti:

“Altılı masa yamalı bohça gibi, yedi aydan beri bir tane aday çıkartamıyorlar. Duymuşsunuzdur. ‘Zafer Partisi oyları bölüyor' diyorlar. Gerçekten öyle mi? Biz kimsenin üzerine tapulu oyu olduğunu bilmiyorduk. Tapulu oy olmadığına göre aslında oyları bölmüyoruz. Oy hangi seçimde bölünüyor? Parlamento seçiminde mi? Hayır. Hangi seçimde cumhurbaşkanlığı seçiminde. İki adaydan bir tanesi… Peki biz ne diyoruz? Mansur Yavaş. Biz Zafer Partisi olarak destekliyoruz. Gelin Mansur Yavaş'ı çıkartın biz de destekleyelim. Hani oyları bölüyorduk?”

HDP'Lİ AHMET TÜRK: TERCİHİMİZ KILIÇDAROĞLU'NDAN YANA

Halk TV'de muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının tartışıldığı Perdenin Önü Arkası programında gazeteci İsmail Saymaz, HDP'li eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün “Kılıçdaroğlu aday olursa ona oy vermeyi düşünüyoruz” dediğini aktardı.

Saymaz şu ifadeleri kullandı:

“ABD'ye gittiğimiz gün havalimanında Ahmet Türk ile karşılaştık. Bu sohbet açıldı, bizim tercihimiz Kılıçdaroğlu'ndan yana dedi. Tereddütsüz dedi. Kılıçdaroğlu aday olursa ona oy vermeyi düşünüyoruz dedi.”

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da altılı masada yer alan dört partiyle bir araya geldiklerini açıkladı. Artı TV'de Kemal Avcı ve İsmet Demirdöven'in sorularını yanıtlayan Sancar, “Bu masada yer alan dört partiyle heyetlerimiz bazen buluşuyor. Zaten heyetlerimiz var, siyasi partiler ve STK'lerden sorumlu eş genel başkan yardımcıları ve eş sözcülerimiz var. Arada görüştükleri de oluyor ama bu temaslar bizim geleceğe dönük politikalar için ön gördüğümüz yöntemi karşılamıyor. Bu olağan bir temas yöntemidir” şeklinde yanıt verdi.

Sancar, “Bu konuda bir anlaşma, mutabakat oluşursa ortak aday da olur ama bu deklarasyonu açıkladıktan sonra sanki biz 6'lı masaya çağrı yapmışız da oturmuş bekliyormuşuz gibi bir algı yaratıldı. Öyle değil; bizim seçimle ilgili, seçimlerle ilgili senaryoları tek tek ayrı ayrı defalarca çalıştığımızı da belirttik. Yani şunu söylüyoruz; 6'lı masa bu yönteme yanaşmazsa ‘Ne yapacaksınız?' sorusuna defalarca şu yanıtı verdik; En önemli seçenek kendi adayımızla cumhurbaşkanlığı seçimine katılmaktır. Kendi adayımız, şu anda oluşturduğumuz ittifaklar. Bu genişleyecektir, genişlemesini hedefliyoruz. Genişlemiş haliyle ittifak ortaklarımızla tartışacağız ve birlikte karar vereceğiz. ” ifadelerini kullandı. .