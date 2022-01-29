Altan Tan: Bundan sonraki seçime Kandil de, Öcalan da müdahil olacak

Eski HDP milletvekili Altan Tan “Seçime, her zaman olduğu gibi Kandil de, Öcalan da müdahil olacaktır” dedi.

Medyascope‘a konuşan Altan Tan, çözüm sürecinin başlangıcında kendisinin de aralarında bulunduğu Halkların Demokratik Partisi (HDP) heyetinin İmralı'ya gidip PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştüğünde, Öcalan'ın kendilerine beş konuda devlet, yani iktidar ile mutabakat sağladığını kendilerine söylediğini belirtti.

Tan, “Bunlar PKK'nın Türkiye'de silah bırakacağını, silahlı güçlerini Irak'a en geç beş ay içerisinde çekeceğini, artık Türkiye'de hak arama devrinin demokratik yollarla olacağını söyledi. Öcalan son olarak ise, başkanlık sistemine cepheden karşı çıkılmayacağını, getirilen sistemin konuşulabileceğini söyledi. Biz kendisine anadilde eğitim ve kendisinin durumunu sorduğumuzda ise bunların detay olduğunu, sorunun çözülmesi halinde herkesin özgürleşeceğini belirtti” diye konuştu.

Altan Tan, çözüm sürecinin başlamasından sonra bazı güçlerin çözümün sağlanması için çaba sarf ederken, “FETÖ, Amerika, İran, İsrail, Suriye ve Kandil'in bu sürecin bozulması için çaba harcadığını” öne sürdü:

“Sayın Selahattin Demirtaş, ilk başlarda bu süreci desteklerken, sonradan bilinmeyen bir nedenle süreci bozmak isteyenlerin yanında yer aldı. Zaten ‘Seni başkan yaptırmayacağız' sözü ondan sonra geldi. Burada muhatap Öcalan'dı, süreci bozsa da kendisinin bozması gerekirdi. İmralı'da yapılan ve devlet tarafından kayıt altına alınan bazı konuşmalarında zaman zaman olduğu gibi kamuoyuna yansıtılmadığını gördük. Hendek-barikat olaylarında Sırrı Süreya Önder'in Meclis'te yaptığı bir konuşmada, Öcalan'ın bunlara karşı olduğunu ve önlenmesini istediğine dair bir konuşması var. Ama zamanında gereği yapılmamış anlaşılan.”

“SEÇİME, HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ KANDİL DE, ÖCALAN DA MÜDAHİL OLACAKTIR”

Altan Tan, “sadece Türkiye için değil, Ortadoğu için de çok önemli olan 2023 yılındaki seçime her kesimin müdahil olacağını” belirterek, “Bugüne kadar yapılan seçimleri Kandil ve Öcalan'ın dahil olmadığını söyleyebilir miyiz? Dahil oldular ve bundan sonra da dahil olacaklardır. Herkes Kürt seçmeni yanına çekmek için, her türlü stratejiyi devreye koyacaktır” dedi.

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