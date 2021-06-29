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Ali Bayramoğlu'ndan ''Egemen Bağış'' açıklaması

Gazeteci Ali Bayramoğlu, Egemen Bağış ile çekilen fotoğrafının 2011 yılına ait olduğunu söyledi.

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29.06.2021 17:56:33
Ali Bayramoğlu'ndan ''Egemen Bağış'' açıklaması

Gazeteci Ali Bayramoğlu, bir dönem Avrupa Birliği Bakanlığı görevini üstlenen ve halen Prag Büyükelçisi olan Egemen Bağış ile çekilen fotoğrafıyla ilgili konuştu.

Serbestiyet'e konuşan Bayramoğlu, uçağın firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'a ait olduğu iddiasına ilişkin "O fotoğraf 2011'de Egemen Bağış AB Başmüzakerecisi iken şimdi hatırlamadığım bir ülkeye yaptığı resmi yurtdışı ziyareti dönüşü devletin uçağında çekildi. Ben de gazeteci olarak o ziyareti izlemiştim. O tarihlerde Sezgin Baran Korkmaz muhtemelen henüz Kars'taydı. Şampanya da herhalde bakanın ikramıydı" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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