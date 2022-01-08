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TIMETURK / POLİTİKA / Ali Babacan: Türkiye'de yaşadığımız, yerli ve milli bir kriz

Ali Babacan: Türkiye'de yaşadığımız, yerli ve milli bir kriz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, döviz kurundaki dalgalanma ve fiyat artışlarını değerlendirdi.

2 Saat Önce
2022-01-08 13:25:50
Ali Babacan: Türkiye'de yaşadığımız, yerli ve milli bir kriz

Youtube'de İlker Canikligil'in sorularını yanıtlayan Babacan, "Şu anda Türkiye'de yaşadığımız ev yapımı, el yapımı, yerli ve milli bir kriz" ifadelerini kullandı.

Babacan, Ekonomi Bakanlığı yaptığı dönemde politikalarını Kemal Derviş'ten aldığı argümanlarını "Siz aslında Kemal Derviş'in programını mı devam ettirdiniz?" diyerek soran Canikligil'e "Aklın yolu bir. İstişareyle, ortak akılla, bilim temelinde bir plan yaparsanız ve bunu uygulayabilirseniz iyi sonuç alırsınız" yanıtını verdi.

Babacan, AK Parti'nin kuruluşunda hazırladıkları ekonomi programında Derviş'in kendilerince makul gördükleri politikalarını alarak iktidarlarında uyguladıklarını söyledi.

2002-2007 yılarının 'Türkiye'nin en başarılı dönemi' olduğunu söyleyen Babacan, kendisi göreve geldiğinde 1.51 seviyelerinde olan dolar kurunun 1.29'a kadar gerilediğini belirterek, ihracatın da aynı dönemde 36 milyar dolardan 132 milyar dolara yükseldiğini aktardı.

Babacan, kendi döneminde dünyada bir 'para bolluğu' olduğu iddialarını da yalanlayarak, "O dönem zor şartlarda biz bunu başardık" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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