Ali Babacan: Topraklarımızı partimizin damlasıyla buluşturacağız.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Twitter’dan yaptığı paylaşımda tarım sektörüne dikkat çekti.
2022-06-17 11:03:53
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Türkiye, tüm dünyanın alarm verdiği gıda krizine kötü tarım yönetimi döneminde yakalandı." düşüncesini dile getirdi.
Babacan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz, topraklarımızı partimizin damlasıyla buluşturacağız. Suyun %70'inden fazlasını kullanan tarım sektöründe modern sulama devrimi yapacağız." ifadesini kullandı.
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