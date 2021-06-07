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Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları ile ilgili hiçbir savcının harekete geçmediğini belirterek, 'İddialar ortaya saçılmış ama araştırılması için savcılık süreçleri başlatılmamış durumda. Çok vahim bir durum' dedi.

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07.06.2021 10:40:25
Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, hakkında suç örgütü liderliğinden yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker'in iddiaları ile ilgili hiçbir savcının harekete geçmediğini belirterek, "İddialar ortaya saçılmış ama araştırılması için savcılık süreçleri başlatılmamış durumda. Çok vahim bir durum" diye konuştu.

Ali Babacan, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını cevapladı.

Babacan'ın açıklamaları şöyle: "İddiaların muhatapları var. İçlerinde Cumhurbaşkanı'nın yakınları, pek çok bakan, belediyeler, vakıflar, gazeteciler, dernekler var. İddialar ortaya saçılmış ama araştırılması için savcılık süreçleri başlatılmamış durumda. Çok vahim bir durum.
Dürüst ve işin ehli kadrolar işin başına geçsin, bütün sorunlar hızla çözülür. Türkiye, bir kabustan uyanma hızında iyileşebilir. Bütün bu problemlerin sebebi kötü yönetim.
Siyasetçiler finansmanını kısmen de olsa yasa dışı yapılardan sağlamaya başlayınca, o yasa dışı yapıların önü daha da açılıyor. Ülke tam bir bataklığa gömülüyor."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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