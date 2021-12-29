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Ali Babacan: Kim dik durdu, kim eğildi büküldü yazıyoruz kenara

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin bir otelde düzenlenen 8. İl Başkanları Toplantısı'a katıldı.

1 Saat Önce
2021-12-29 15:35:33
Ali Babacan: Kim dik durdu, kim eğildi büküldü yazıyoruz kenara

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Patronlardan diri duranlar var, boynu bükük olanlar var, bunların hepsini not ediyoruz" açıklamasında bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'de gazetecilere baskı olduğunu belirterek, “Kendisini hiç anmayın, Türkiye'yi basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 153. sıraya geriletti. Yaptığı bu hani ifade özgürlüğü? Gazetecilere davalar, cezalar, mobbingler, işten kovdurmalar Gazeteci arkadaşlardan aldığım rakam bu. 10 bin gazeteci Türkiye'de işten kovdurtulmuş durumda" dedi.

Partisinin Ankara İl Kongresi' nde konuşan Babacan'ın açıklamaları şöyle.:

"Hafif eleştiri yaptı diye, TV'de olumsuz birkaç kelime söyledi diye… Konuşan, yazan, çizen aleyhte kim varsa hemen patrona telefon. ‘Ya işten kovarsın, ya senin canını okuruz.' Patronlardan diri duranlar var, boynu bükük olanlar var. Patronlardan korkmadan ‘Kardeşim bu benim mesleğim, yapacağım' diyenler var; tehditler ya da teşvikle emir altında olanlar var. Hepsini biliyoruz. Bunların hepsini not ediyoruz. Kim dik durdu, kim eğildi büküldü yazıyoruz kenara."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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