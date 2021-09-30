Ali Babacan: İttifak kararını seçim yaklaşınca vereceğiz

ittifakların sadece seçim dönemi için yapıldığını sonrasının gönül birlikteliği olduğunu söyleyen DEVA lideri Babacan, kendi partisinin ittifak yapıp yapmayacağıyla ilgili, bu kararı seçim dönemi yaklaştığında vereceklerini belirtti.

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ittifaklara yönelik yaklaşımlarına ilişkin olarak, "İttifak kararını seçim yaklaşınca vereceğiz" dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Denizli Birinci Olağan İl Kongresi Babacan'ın katılımıyla yapıldı. Gazete Duvar'dan Mükerrem Yollu'nun haberine göre, Babacan, "Seçimlere girmeye hak kazandık. Teşkilatlanma bizim için çok önemli vatandaşlarımızla buluşmak sorunlarını dinlemek ve kendimizi anlatabilmek amacımızdır. Bu itibariyle 81 ilin tamamında il başkanlarımızı atamış durumdayız. 973 ilçenin 650'sinde ilçe başkanlarımız görevinde, 450 ilçede kongrelerimizi tamamladık" diye konuştu.

Babacan şu ifadeleri kullandı:

“Seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ilk 90 ve ilk 360 günlük programını hazırladık. Tarım, acil eylem ve sosyal politikalarını kamuoyu ile paylaştık. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili 74 maddelik bir anayasa değişiklik paketi hazırladık. Ama diğer partilerin çalışmalarını incelemeden açıklamak istemedik. Bu çalışmalar gerçekleştiği için 4 Ekim Pazartesi günü genel merkezimizdeki lansmanla bu çalışmamızı kamuoyuna duyuracağız”

Ülkenin şartlarının şu anda çok kötü durumda olduğunu söyleyen Babacan, her alanda sıkıntılar yaşandığını belirtti. Ekonomik sorunların çok derin olduğunu vurgulayan DEVA Partisi lideri hükümetin kendi elindeki gücü riske etmemek için seçime gitmeyeceğini ve seçimin Cumhur İttifakı arasındaki bir anlaşmazlık sebebiyle çok hızlı bir şekilde yapılabileceğini söyledi.

Herkes tarafından merak edilen olası bir ittifakla ilgili Babacan, ittifakların sadece seçim dönemi için yapıldığını sonrasının gönül birlikteliği olduğunu söyledi. Babacan, kendi partisinin ittifak yapıp yapmayacağıyla ilgili, bu kararı seçim dönemi yaklaştığında vereceklerini belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.