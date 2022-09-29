DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5437 ₺

EURO

18,0222 ₺

ALTIN

982,87 ₺

BİST

3.195,29 ₺

TIMETURK / POLİTİKA / Ali Babacan: Erdoğan paradan 6 sıfır atılacağını gazetelerden öğrendi

Ali Babacan: Erdoğan paradan 6 sıfır atılacağını gazetelerden öğrendi

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan için 'Paradan 6 sıfırı biz attık diyor. Paradan 6 sıfır atılacağını gazetelerden öğrendi' dedi.

2 Saat Önce
2022-09-29 12:06:03
Ali Babacan: Erdoğan paradan 6 sıfır atılacağını gazetelerden öğrendi

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FOX TV'de İlker Karagöz'le Çalar Saat programına konuk oldu.

Paradan 6 sıfır atılması gündemine ilişkin konuşan Babacan, "Paradan 6 sıfırı biz attık diyor. Paradan 6 sıfır atılacağını gazetelerden öğrendi. Bana sordu ertesi gün, 'Ya bu ne' dedi, 'Paradan 6 sıfır mı atıyorsunuz?' dedi. Ben de 'evet' dedim. 'Keşke söyleseydin de ben açıklasaydım niye sen açıkladın' dedi" aktarımında bulundu.

.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş