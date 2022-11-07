Ali Babacan'dan seçim vaadi: Derhal kapatacağız!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçimden sonra YÖK'ü derhal kapatacaklarını söyledi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 41'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bugün sosyal medya hesabında bir mesaj paylaştı.

Ali Babacan yayınladığı mesajda “YÖK'ün doğum gününü kutlamak isteyenler için son bir saatteyiz. Gerçekten son bir saat. Seçimden sonra YÖK'ü derhal kapatacağız” ifadelerini kullandı.