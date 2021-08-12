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Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CNN Türk-Kanal D ortak yayınındaki fısıldaşmalara 'Prompter kullanmadan soruları cevapladığım bir yayını daha geride bıraktık' sözleriyle göndermede bulundu.

2 Saat Önce
2021-08-12 07:32:37
Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme!

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CNN Türk-Kanal D ortak yayınındaki fısıldaşmalara "Prompter kullanmadan soruları cevapladığım bir yayını daha geride bıraktık" sözleriyle göndermede bulundu.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la aynı saatte, farklı kanallarda canlı yayına çıktı.

Ali Babacan, Habertürk TV'deki canlı yayın biter bitmez, kişisel Twitter hesabından, "Prompter kullanmadan soruları cevapladığım bir yayını daha geride bıraktık" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Twitter hesabından "Erdoğan, bırak “sorulara” vereceğin cevapları, bana edeceğin hakaretleri bile promptera yazdırmak zorunda kalıyorsun. Bir ilçe sular altında, ciddi felaket haberleri peş peşe geliyor ama senin ülkeyi yönetme kapasiten yok. Gazeteci fısıldaması ile söyleşi de gördü ülke sayende..." diye yazmıştı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kanal D-CNN Türk ortak yayınında duyulan 'fısıldaşmalar' sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Prompterlar, fısıldamalar havada uçuşuyor. Topluma ısrarla bir başarı var havası yansıtılmaya çalışılıyor ancak olmuyor olmuyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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