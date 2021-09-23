DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Amerika maalesef dürüst davranmadı
Borsa günü düşüşle tamamladı
AYM Başkanı Arslan: Kararlar uygulanmıyorsa yargının anlamı kalmaz
Yemen'de kullanılan Fransız silahları nedeniyle Fransa'ya dava açıldı
Nazif Okumuş kimdir? Nazif Okumuş nereli kaç yaşında?
Çinli şirket Evergrande, çalışanlarının maaşlarını da ödeyemiyor
Pakistan'dan Afganistan'a yaklaşım konusunda 'daha gerçekçi olunmalı' vurgusu
PKK, FETÖ sanığından radar sistemi istemiş
Yurt dışında yerleşikler 89 milyon dolarlık hisse senedi aldı
Yabancılar faiz indirimini nasıl değerlendirdi?
“Lübnan'da çözüm yok, herkes evinde benzin stokluyor”
Adalar'da akülü araçlar ne zaman toplanacak? Adalar'da akülü araçlar ne zaman yasaklanıyor?
ABD'nin Haiti Özel Temsilcisi istifa etti
Said, 'gayrimeşru' ilan edildi!
En fazla ihraç edilen ürünler ve ülkeler açıklandı

TIMETURK / POLİTİKA / Akşener ve Kılıçdaroğlu faiz indirimine tepki gösterdi

Akşener ve Kılıçdaroğlu faiz indirimine tepki gösterdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararına tepki gösterdi.

3 Saat Önce
2021-09-23 16:19:14
Akşener ve Kılıçdaroğlu faiz indirimine tepki gösterdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 100 baz puan indiren kararı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerinin odağı oldu.

İlk açıklama, CHP liderinden geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce faizle ilgili yaptığı açıklamalara değinen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, 'Ben ekonomistim' diye diye aldığın kararlarla ülkeyi bugün daha da fakirleştirdin. Milleti faturasını ödeyemez hale getirirken, yine yandaşlarını zengin ettin. Sevgili halkım unutmayın; Erdoğan sebep, hayat pahalılığı ve ödenemeyen faturalar sonuçtur" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na da tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Bir sözüm de Merkez Bankası Başkanı'na. Onuru olan bir bürokrat, akıl dışı bu emir karşısında, istifasını verir ve giderdi. Bugün bir kez daha anlaşıldı ki, Merkez Bankası Başkanı da Erdoğan'dır. Ama unutmayın, milletin parasını pul eden herkes hesap verecek" dedi.

AKŞENER'DEN ERDOĞAN'A: ALLAHTAN EKONOMİSTSİN

İYİ Parti lideri Meral Akşener de, kişisel Twitter hesabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir programdan görüntüler paylaştı.

Akşener, "Sayın Erdoğan, Allah'tan ekonomistsin! Olmasaydın, millet olarak ne yapardık bilmiyorum. Gerçekten bu hamlelerin dışında, ekonomiye dair rasyonel bir planınız var mı?" diye sordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş