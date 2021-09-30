DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Miçotakis'ten Avrupa'ya ''Türkiye ile çalışma'' çağrısı
Çip krizi bir otomotiv devini daha vurdu
845 yıllık caminin duvarında 'Vergi Muafiyet Kitabesi'
Çay çöpünden mangal kömürü üretecek fabrika hazır
2021 AFAD personel alımı | AFAD personel alımı başvurusu nereden nasıl yapılır? AFAD personel alımı ne zaman yapılacak?
Tam 15 yıldır 'uyuyan' prens
Almanya'dan fiyat artışlarına ilişkin açıklama
Siopis ve Denswill resmen Trabzonspor'da
Sadakataşı Derneğinden hayat veren su kuyuları
Akşener ve Karamollaoğlu görüştü: Partilerimiz arasında bir ana çerçeve oluşuyor
Grip aşısı nerede olunur? Grip aşısı eczanelerde satılıyor mu? Grip aşısı ne kadar?
Kremlin'den 'İdlib anlaşmaları'na ilişkin açıklama
Çin'in Uygur politikasıyla mücadeleden yana olan Kişida başbakan olma yolunda
Bankalarda kredi hacmi 4 trilyonu aştı
Bakan Varank'tan çelik işçileri için zam çağrısı

TIMETURK / POLİTİKA / Akşener ve Karamollaoğlu görüştü: Partilerimiz arasında bir ana çerçeve oluşuyor

Akşener ve Karamollaoğlu görüştü: Partilerimiz arasında bir ana çerçeve oluşuyor

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le bir görüşme gerçekleştirdi.

43 Dakika Önce
2021-09-30 16:21:44
Akşener ve Karamollaoğlu görüştü: Partilerimiz arasında bir ana çerçeve oluşuyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundular.

"Başbakanlığa adayım" diyerek yeni bir sistem için çalışacaklarını anlattığını söyleyen Akşener, Cumhurbaşkanlığı'na aday gösterecekleri ismin seçimi kazanacağını ifade ederek "Sayın Erdoğan'ın mutlu mutlu kullandığı o yetkileri kullanmayacak ve parlamenter sisteme geçişin çok ivedilikle sağlanmasıyla beraber Almanya Cumhurbaşkanı gibi olmaya devam edecek" dedi.

Akşener, Millet İttifakı'na katılan siyasi partilerin nasıl hareket edeceklerini açıklayan ortak bir manifesto ortaya konacağını duyurdu. Akşener, "Partilerimiz arasında bir ana çerçeve oluşuyor. Siyasi partilerin masanın altından birbirini tekmelemediği bir sistem kuracağız" dedi.

Akşener, bir gazetecinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimiyle ilgili sorusunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek "Tak diye söyledi, şak diye yapıldı. Dolar şu an kaç? Kişi başına kaybı hesaplayın" diye yanıtladı.

Karamollaoğlu da aynı soruya verdiği yanıtta Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun doların neden yükseldiğini anlayamadığını itiraf ettiğini söyledi.

"Öğrenciler bankta yatıyor, komplo diyorlar. Öğrencinin sorununu nasıl çözecekler ki" diyen Karamollaoğlu, "Bir yerde bir problem varsa ve anlayamıyorsanız çözemezsiniz" ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN