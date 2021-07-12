Akşener: Türkiye’nin önünü tıkayacak bir şahıs olmayacağım

“Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair böyle bir tutumumunun olmasını saygıyla karşılarım” diyen Meral Akşener, 'Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yolu cumhurbaşkanlığını kazanmaktır. Bunun yolunda Türkiye’nin önünü tıkayacak bir şahıs olmayacağım” ifadesini kullandı.

Esnaf ziyaretlerine devam ettiği Tunceli'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Millet İttifakı ortağı CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusu elbette hakkıdır, elbette saygı duyulması gereken bir durum. Ben CHP'nin Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair böyle bir tutumunun olmasını saygıyla karşılarım. Burada bir başka partinin genel başkanı olarak söz söyleme hakkını kendimde bulmam. Dolayısıyla o konuda bir yorum yapmamız son derece ayıp olur" dedi.

"Ben kendimle ilgili konuşabilirim" diyen Akşener şöyle devam etti:

"Türkiye'de cumhurbaşkanlığı adaylığı kesin olan bir kişi var. Cumhur ittifakının adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Aday ilan eden kimdir? Sayın Bahçeli. Şimdi bir şey yapılıyor, düzenli olarak millet ittifakının adayı kimdir konusu çok merak ediliyor. Siz basın mensupları da haklı olarak çok merak ediyorsunuz. O kadar basit bir şey ki, bu. Millet ittifakı kaç kişiden oluşuyor? İki kişiden. Biz 31 Mart'ta CHP ve İYİ Parti ittifak yaptık bunun neticesinde biz İstanbul, Ankara, Antalya ve Adana'yı kazandık. Bu belediye başkanları kimindi? Elbette CHP'nin Belediye Başkan adaylarıdır. Millet ittifakını kurduğumuz için aynı zamanda millet ittifakının da adaylarıdır. Tekrar söylüyorum CHP'nin aday gösterdiği bizim de destek gösterdiğimiz kişilerdir. Çok ilginç bir biçimde iki belediye bakanımızın anket şirketleri tarafından düzenli olarak onların isimlerinin sorgulandığını gördük. Sayın Kılıçdaroğlu ve benim de o arada sorulduğumuzu gördük. Bütün bu resmin içinde hepinize çok merak ettiğiniz için ben çıktım bir şey söyledim dedim ki, biz bu ucube sistemden Sayın Erdoğan meselesi değil, bu partili cumhurbaşkanlığı sandalyesine kim oturursa otursun aynı bu gelinen nokta gibi olur.

Biz sisteme karşıyız yani partili cumhurbaşkanlığı sistemine karşıyız. İttifakımızda bu yöndendir. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemini ortadan kaldırmanın yolu Cumhurbaşkanlığını kazanmaktır. O nedenle iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yolu cumhurbaşkanlığını kazanmaktır. Bunun yolunda Türkiye'nin önünü tıkayacak bir şahıs olmayacağım dedim.

Biz 24 Haziran'da CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti olarak gittik ama 31 Mart'a sadece CHP ve İYİ Parti olarak gittik. Millet ittifakı nasıl olacak, biliyor muyuz? Hayır. Kimler dahil olacak, biliyor muyuz? Hayır. Sadece bilinen iki parti var 31 Mart'ı başarmışız. 31 Mart önemli bir projedir. İstanbul ve Ankara'nın alınamaz denilen iki şehrin alındığı bir projedir. Şimdi ne var? Millet ittifakı kaç partiden oluşacak, onu biliyor muyuz? Ben İYİ Parti Genel Başkanı olarak bilmiyorum. Bu telaşı anlayabilmiş değilim ben.

Biz Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin Genel Başkanları aday mıdır değil midir ben bilmiyorum, sonra Belediye Başkanlarımız aday olacak mı bilmiyoruz.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.