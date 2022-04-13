DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Oksimetre nedir, ne işe yarar, kan ölçüm değeri kaç olmalı?
Kamyon kayalıklara çarptı: 17 ölü
Garanti Bankası BES iptali nasıl yapılır? Garanti Bankası BES iptali telefon numarası | BES nasıl iptal edilir?
Pazartesi günü İstanbul'da kar yağacak mı? Pazartesi Kar hangi illerde nerelerde yağacak?
Huawei MateBook 16, Türkiye'de ön satışa sunuldu
Mahkum Cemre diziden mi ayrılıyor? Cemre öldü mü? Mahkum avukat Cemre diziden mi çıkıyor?
Paşinyan'dan Türkiye açıklaması
ABD, Türkiye'ye F-16 satacak mı? Bakan Akar yanıtladı
Avukatı duyurdu: Kılıçdaroğlu Man Adası davasını kazandı
Putin'e bir tepki de judocu arkadaşından: Korkakça hareketler!
Ümitcan Uygun kaç yıl hapis cezasına çarptırıldı? Ümitcan Uygun'a kaç sene ceza verildi? Ümitcan Uygun müebbet mi yatacak?
Akşener: TÜFE'ye göre emeklilere 2.860 lira ikramiye verilmesi gerekiyor
Ümitcan Uygun kaç sene hapis cezası aldı? Ümitcan Uygun'a kaç yıl ceza verildi? Ümitcan Uygun cezaevinden ne zaman çıkacak?
'Hakim ve savcı yardımcılığı'nın detayları belli oldu
Gökhan Özen hakkında yakalama kararı

İSTANBUL

19:48:00

İftar vakti

BURSA

19:47

04:53
19:47
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:31

04:39
19:31
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:14

04:22
19:14
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:57

04:05
18:57
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:45

04:01
18:45
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:48:00

İftar vakti

ANKARA

19:31

04:39
SAHUR
19:31
İFTAR

TIMETURK / POLİTİKA / Akşener: TÜFE'ye göre emeklilere 2.860 lira ikramiye verilmesi gerekiyor

Akşener: TÜFE'ye göre emeklilere 2.860 lira ikramiye verilmesi gerekiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, emeklilere yönelik bayram ikramiyesinin dolara göre 3700 TL, enflasyona göre ise en az 2860 TL olması gerektiğini söyledi.

57 Dakika Önce
2022-04-13 12:01:53
Akşener: TÜFE'ye göre emeklilere 2.860 lira ikramiye verilmesi gerekiyor

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, son günlerin tartışmalı konusu bayram ikramiyeleri ile ilgili yaptıkları çalışmayı paylaştı. Akşener konuyla ilgili şunları söyledi;

Şimdi bayram geliyor ve bayramda emeklilerimize verilen ikramiyelerle ilgili arkadaşlarım çalıştı. İktidar yorulmasın diye yaptığımız bu çalışmayı, basınımız aracılığıyla; iktidarın vurdumduymaz, bu tür dertlere kulağı tıkalı muhteremlerine iletmek istiyoruz;

DOLAR VE TÜFE CİNSİNDEN HESAPLADI

İlk verildiği yılda dolar cinsinden güncellenmesi yapıldı. 2018 Nisan ayında 1 dolar 4 liraydı, her ikramiye 250 dolar yapıyordu. Şimdi bayram ikramiyesinin 3.700 lira verilmesi gerekiyor. İlk verildiği yılın TÜFE gıda harcamaları cinsinden güncellenmesini yaptık. 2018 Mart ayında TÜFE gıda endeksi 385.4'tü, 2022 yılı aynı ayında 1101 olmuş. Artış oranı yüzde 186. Yani TÜFE'ye göre bakarsak, böyle güncellendiğinde emeklilerimize 2.860 lira ikramiye verilmesi gerekiyor.

5'Lİ ÇETE GÖNDERMESİ

5 maaşlı yan gelip yatan danışmanlara verirken, 5'li çetenin vergi borçlarını silerken, 5'li çeteye ekstra paralar verirken ve Telekom'u çok sevdiğiniz aile dostunuz Hariri'nin cebine koyarken düşünmediğiniz emeklimizi bu defa düşünmeniz gerekiyor.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş