Akşener sürpriz sezonunu erken açtı

Kaynağım, “Meral Akşener bir sürpriz yapacak” deyip eklemişti:Ya son ana kadar masada oturup son dakika masadan kalkılacak, ya da masadan sürekli kalkacak gibi davranıp 6’lı masa içinde ipi göğüsleyen taraf olacağız.” Meral Hanım’ın Kılıçdaroğlu’na ilk sürprizi geçen hafta geldi.

TIMETURK | İLHAN KESEN

Takip edenler hatırlayacaktır, neredeyse tam 1 ay önce, 4 Ekim'de bu köşede “Meral Akşener büyük sürpriz yapacak” demiştim. İyi Partili bir kaynağımla 6'lı masanın ikinci tur görüşmelerinin hemen öncesinde, İyi Parti ve genel başkanı Meral Akşener'e ilişkin konuşmalarına yer vermiştim. Kaynağım, “Meral Akşener bir sürpriz yapacak” deyip eklemişti:

“Meral Hanım, 6'lı masada kimsenin rahat oturmadığının farkında. Hem Türk siyasetinde, hem de 6'lı masada dengelerin sürekli değiştiğinin de… Meral Hanım, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışlarından son derece rahatsız. Bu teşkilatlara da yansımış vaziyette. Bunu artık bilmeyen kalmadı. Zaten CHP'nin yerine anamuhalefet partisi olma çabasındayız. Ama her ne olursa olsun, Meral Hanım bir sürpriz yapacak. Ya son ana kadar masada oturup son dakika masadan kalkılacak, ya da masadan sürekli kalkacak gibi davranıp 6'lı masa içinde ipi göğüsleyen taraf olacağız.”

SİYASİ NEZAKETSİZLİK

Henüz Meral Hanım masadan kalkmış değil elbette. Ama 6'lı masaya ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sürprizlerine başlamış durumda:

Daha bir ay öncesine kadar masadan gelen haberler “her ne pahasına olursa olsun masada genişleme olmayacağı” şeklindeydi. Oysa geçtiğimiz hafta BTP lideri Hüseyin Baş'tan gelen “Beni 6'lı masaya alın” çağrısına en hızlı cevabı veren İyi Parti ve lideri Meral Akşener oldu. Akşener ile Baş görüştüler ve bir bakıma ilkelerde anlaştılar.

Burada konumuz elbette masanın genişlemesi ya da genişlememesi değil! Akşener, BTP ile masaya katılım görüşmeleri yaparken masanın diğer üyelerinin, hele ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan haberdar dahi olmaması. Normalde Kılıçdaroğlu'nun pek âlâ siyasi ‘nezaketsizlik örneği' olarak değerlendireceği bir olay bu. Ancak Meral Akşener'in masaya yönelik hazırladığı sürprizlerin farkında olsa gerek ki, büyütmedi.

6'LI MASANIN GELECEĞİ

Siyasette 24 saatin bile uzun olduğunu konuşuruz ya hep… Sürprizli siyasette ise her şey çok daha hızlı gelişiyor. CHP ve İyi Parti için 6'lı masa içindeki birlikteliği sürdürmek giderek daha zor bir hal alırken, yaşanacak sürprizlere odaklanmak biz Ankara gazetecileri için en iyisi olsa gerek… .