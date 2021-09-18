DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Nurcan Çelik kimdir? Nurcan Çelik hangi takımları çalıştırdı? Nurcan Çelik kaç yaşında?
Macron'u Hitler'e benzeten kişinin cezası belli oldu
Galatasaray kadın futbol takımı oyuncuları kim? Galatasaray kadın futbol takımı teknik direktörü kim?
Destici'den 'ittifak' açıklaması
Fulya Terim kimdir? Fulya Terim nereli kaç yaşında?
Muğla Cup Four Cross Eliminatör 2021 ve Bodrum Enduro MTB Yarışları'na doğru
'Kahvenin de tadı kalmadı'
Dünya Bankası raporundaki usulsüzlük, uluslararası kuruluşlara şüpheyi artırdı
HDP seçmeni hangi adaya destek verecek?
Antalyaspor - Beşiktaş maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!
İsrail, Sokotra Adası'nda ne yapıyor?
ALES sınavında emanetçiler açık mı? ALES eşya emanet edilir mi? ALES sınavında telefon emanet edilir mi?
Yunanistan lideri Miçotakis: Mülteciler konusunda Erdoğan'la hemfikiriz
Tuvalette uzun süre telefonla takılmak, hemoroidi tetikliyor
'Emekliye yakacak ve gıda yardımı yapılsın'

TIMETURK / POLİTİKA / Akşener: Şimdi yeni bir yola çıkıyoruz

Akşener: Şimdi yeni bir yola çıkıyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Şimdi yeni bir yola çıkıyoruz. Bizim vaadimiz, bizim anlayışımız, bizim sözümüz. Her daim adalet, bereket, çevre, huzur. Biz bu yola milletimiz için çıktık. Biz bu yola Türkiye için çıktık” ifadelerini kullandı.

3 Saat Önce
2021-09-18 09:47:43
Akşener: Şimdi yeni bir yola çıkıyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanan videoda, “Günümüz Türkiye'sinde bitmeyip artan şeylerin yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar” olduğuna vurgu yapıldı.

“HER DAİM ADALET, BEREKET, ÇEVRE, HUZUR”

Yayınlanan videoda Akşener'in, “Şimdi yeni bir yola çıkıyoruz. Bizim vaadimiz, bizim anlayışımız, bizim sözümüz. Her daim adalet, bereket, çevre, huzur. Biz bu yola milletimiz için çıktık. Biz bu yola Türkiye için çıktık” ifadeleri yer aldı.

Ekran Resmi 2021-09-18 09.47.21

Akşener, sosyal medya paylaşımında ise “Yoksulluk, Yolsuzluk ve Yasaklara karşı mücadele vadeden partinin, 19 yıllık iktidarında zamanla 3Y'yi vizyon haline getirdiğini gördük. Bu köhne zihniyete karşı Adalet, Bereket, Çevre, Huzur vadederek, daha aydınlık yarınlar görmek için, daha güçlü bir Türkiye için” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş