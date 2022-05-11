Akşener: Orta Doğu'yu memleketimize getirdiler

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sayın Erdoğan'ın bizzat kaleme aldığı 20 yıllık büyük trajedinin artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. 20 yıl önce hak, adalet ve hürriyet yoluna çıkıyoruz diye başa gelenler 20 yılın sonunda zulüm ve istibdat yoluna acente oldular.

ORTA DOĞU'YU MEMLEKETİMİZE GETİRDİLER

2002 yılının Kasımının serin bir pazar günü milletimizi Avrupa'ya götüreceğiz diye yola çıkanlar, hatırlayın gündüz vakti atılan havai fişeklerini... 20 yılın sonunda Avrupa'ya gidecekken gider ayak Orta Doğu'yu memleketimize getirdiler. Topraklarımız bir göç koridoruna, bir göçmen deposuna ve bir kaçak hendeğine dönüşmüş durumda.

AK Parti'nin berbat göç politikasının ortaya çıkardığı ekonomik, toplumsal, insani ve güvenlik sorunlarının çözümü için İYİ Parti olarak 2019 yılı Haziran ayında Antalya'da İYİ Parti Genel Başkanı olarak sayın Erdoğan'a seslenmiştim.

2053 YILINDA TÜRKİYE'NİN NÜFUSUNUN 35 MİLYONU SURİYE KÖKENLİ İNSANLARDAN OLUŞACAK

2019 Haziran'ında başlayan ve devam ettirdiğimiz bir göç çalışmasından bahsediyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Mesela, çok enteresan bir sonuç paylaşayım. Suriyeli sığınmacıların Türkiye'de kalması halinde 2053 yılında Türkiye'nin nüfusunun 35 milyonu Suriye kökenli insanlardan oluşacak. Bu çalışmaları yaparken yapılması gerekenler konusunda iktidarı uyarmaktan geri durmadık, durmayacağız. Türkiye'nin yönetimini devralmaya hazır bir siyasi partinin sorumluluğu ile hareket ettik. İktidar sorunu görmezden gelmeye, zikzaklar çizmeye, yalpalamaya devam etti.

SIĞINMACI SORUNUNU ERDOĞAN'IN SIĞ ZİHNİYETİ İLE ÇÖZEMEYİZ

Ensar, muhacir kavramları üzerinden konuyu bağlamından kopardı. Bir yandan muhalefetin bu konudaki gündemini çalma anlayışına girerek beton ve briket üzerinden ürettiği sözde çözümlerle günü kurtarmaya gayret etti. 2019 yılında ülkemizde 4 milyon sığınmacının varlığını tartışırken bugün 6-6.5 milyon sığınmacı ile karşılaştığımız söz konusu. Sığınmacı sorununu Erdoğan'ın sığ zihniyeti ile çözemeyiz.

İYİ Parti olarak bizim hedefimiz sığınmacıların gayri insani bir şekilde ülkelerine sürülmesi değil dönüşlerinin kolaylaştırılmasıdır. Türkiye'de kalışlarını caydıracak tedbirleri almayı da bir gereklilik olarak görüyoruz. Başta Avrupa Birliği olmak üzere sığınmacılara yönelik geliştirilen projelerin artık sığınmacılarının memleketlerine dönüşlerini kolaylaştırmaya yönelik olması gerektiğini düşünüyoruz.

ÜLKEMİZ BİR KİŞİNİN İNAT VE KAPRİSLERİ YÜZÜNDEN UÇURUMA SÜRÜKLENİYOR

Ülkemiz bir kişinin inat ve kaprisleri yüzünden uçuruma sürükleniyor. Tek bir kişinin keyfine göre liyakatsiz kadrolar tarafından beceriksiz bir şekilde yönetiliyoruz. Memleketi rahatlatmak için sandık getireceği yere bozuk plak gibi konuşarak hatalarını tekrarlıyor.

Çakma müjdeler ile insanları oyalamayı bırakın. İnsanları mağdur etmeyin. Allah ile kul arasına girmeye mi çalışıyorsun? Günah, günah. Bayat tavsiyelerini kendine sakla. Doymak bilmeyen yandaşlarına şükretmeyi öğret. 5-10 maaş alan danışmanlarına şükretmeyi öğret. İhale arsızı müteahhitlerine şükretmeyi öğret.

Sayın Erdoğan 20 yılda ülkeyi getirdiğin acınası hale bak. İnsan sahip olduklarına şükreder. Milletin cebinden aldığın paraları, gençlikten çaldığın hayalleri geri vereceğiz. Sen milletin şükretmesini değil razı olmasını istiyorsun. Milletimiz şükretmeyi iyi bilir. Erdoğan sen Allah'ın emirlerini bile kendine kalkan yapmaya çalışıyorsun. Sayın Erdoğan, çevirdiğin dümenlere ve anlattığın masallara inanmayacağız. Milletimize reva gördüğün bu yokluk ve çileye razı olmayacağız. Şaklabanlıktan sorumlu saray bakanı abuk subuk açıklama ve esprilerine devam ediyor.

Seçim zamanı geldiğinde milletimiz hesap soracak. O sandık er yada geç milletimizin önüne gelecek. O gün geldiğinde de hesap sorulacak. Hiç merak etmeyin az kaldı. AK Parti iktidarının artık Türkiye'ye vereceği bir şey kalmadı. .