Akşener nikah şahitliği yaptı

İYİ Parti'nin yönetim kadrosu, Genel Başkan Meral Akşener'in danışmanı Zekai Kaya'nın oğlu Remzi Kaya'nın düğününde buluştu.

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Genel Başkan Meral Akşener'in danışmanı olan Zekai Kaya'nın oğlu Remzi Kaya ile Kerra Altuğ, Ankara'da dünya evine girdi. CHP Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in kıydığı nikahta genç çiftlerin nikah şahitliğini Meral Akşener yaptı.

Öceki gün, Ankara bir otelde yapılan düğüne İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, Seçim İşleri Başkanı Mehmet Tolga Akalın, Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ile birlikte İYİ Partili milletvekilleri katıldı.

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