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TIMETURK / POLİTİKA / Akşener, Kılıçdaroğlu'nun önünde Mansur Yavaş'a övgüler yağdırdı

Akşener, Kılıçdaroğlu'nun önünde Mansur Yavaş'a övgüler yağdırdı

Ankara'da düzenlenen bir programa katılan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun önünde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı öve öve bitiremedi. Akşener'in bu hamlesi 'Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ı mı istiyor?' sorusunu akıllara getirdi.

2 Saat Önce
2021-12-13 12:40:37
Akşener, Kılıçdaroğlu'nun önünde Mansur Yavaş'a övgüler yağdırdı

'Başkent Yeni Otobüsleriyle Buluşuyor' programına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çalışmaları için teşekkür etti.

MANSUR YAVAŞ'I ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı programda Mansur Yavaş'ı göklere çıkaran Akşener, "Bugün Ankara'dayız, Mansur Yavaş'ın ortaya koyduğu performansı, vatandaş nezdinde hem dürüst hem çalışkan hem somut sonuçlar alan ve her türlü haksızlık ve iftiraya karşı vatandaşın yanında duran. Aç ve açı doyurmak devletin görevidir. Sosyal devletin görevi. Bugün bu iktidar bu görevi yapmıyor, siz yapıyorsunuz. Allah sizden razı olsun, biz sizden razıyız. Biliyorum ki vatandaş da sizden razı. Saraylarda yaşayanlar sizin ayağınıza çelme takmak yerine umarım sizlerin çalışmalarını örnek alırlar. Her birinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA KAPILARI KAPATMIŞTI

Akşener'in bu hamlesi "Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ı mı istiyor?" sorusunu akıllara getirdi. Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu, hem Mansur Yavaş'a hem de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na cumhurbaşkanlığı adaylığı için kapıları kapatmıştı. Ancak Akşener, iki isimle ilgili de bu zamana kadar olumsuz bir ifade kullanmadı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda İmamoğlu ve Yavaş için "Belediye başkanlarımızın görevlerine devam etmelerini istiyorum. Nedeni de şu: Öncelikle belediye meclislerinde çoğunluğumuz yok. Çoğunluğun olmadığı yerde belediye başkanını başka bir partiye teslim etmek demek. O zaman İstanbullu bize ne diyecek, Ankaralı bize ne diyecek. O bağlamda kafamda soru işaretleri var. Önce bir bulundukları kentin güvenini kazansınlar. Arkadan Türkiye'nin güvenini kazansınlar. Önlerinde bir zaman dilimi var. O zaman dilimi içinde çalışırlar, deneyim kazanırlar, kendilerini gösterirler. O çerçevede görevlerine devam etmelerini istiyorum" ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: haberler.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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