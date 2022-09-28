Akşener: Kılıçdaroğlu'nun aday olma hakkı var, biz de aday getirebiliriz

İYİ Parti lideri Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında 6'lı masanın kimi aday çıkaracağına dair açıklamalarda bulundu.

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk olan Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı tarifi vardı. Ben ona hep katıldım. Benim söylediğim bir şey daha var; kazanacak bir aday… Kılıçdaroğlu'nun adaylığı koyma hakları var" diye konuştu.

2018'deki Millet İttifakı'nın oluşması ile bugün 6'lı Masa'nın şartlarının oluşmasının farklılığına dikkat çeken Akşener, Kılıçdaroğlu'nun "Bu 6'lı Masa Cumhurbaşkanı adayını tespit edecek" ifadesini hatırlatarak "Bu masaya bu görevi verip, kendini bağlayan sayın Kılıçdaroğlu. O masanın bir noter olma görevi yok. Aday konusu belli bir noktaya geldikten sonra çözümlerimizi ortaklaştıracağız. Masaya biz de aday getirebiliriz. Aday CHP'li de olabilir. Kazanmak önemli" dedi ve şöyle devam etti:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı koyma hakları var. Diğer genel başkanların da hakkı var. O masada bir tek ben 'aday değilim' dedim. Bu bir feragattir… Bunu savunmanın içindeki samimiyet anlaşılsın diye bir feragat yaptım. Hiç pişman değilim. Vatandaş benim o masadaki samimiyetimi anladı."

Geçen Eylül ayında yaptığı "Ben başbakan adayıyım" açıklamasını da hatırlatan Akşener, "Ama ne Kemal Bey ne diğerleri (ile) pazarlık yapmadım. Sandıktan birinci çıkarsak o olabilir. Yoksa söz konusu değil. Çıkmadığı takdirde böyle bir hak hukuk yok" diye konuştu.

Seçimin zamanında yapılmasını beklediğini belirten Akşener, "Çok fazla bir şey öngöremiyorum. Eskiden öngörüyordum. Ancak bu saray hayatının davranış biçimini anlamakta zorlanıyorum. Rasyonellikleri kayboldu. Bir an evvel seçimi tercih ederdim, ekonomik göstergelerin, şartların daha da derinleşeceği için. Bir an evvel seçim olması halinde kesinlikle iktidar olacağımıza inandığımız için. Ama öngöremiyorum" dedi.

Akşener, 2018 seçimleri öncesinde CHP'den bazı milletvekillerinin istifa ederek İYİ Parti'ye katılması ile Meclis'te grup kurmasını sağlaması nedeniyle CHP'ye borçlu olduğu ve Kılıçdaroğlu'na masada 'aday olmayın' deme cesareti gösteremeyecekleri yönündeki iddiaları hatırlatan Altaylı'ya, "Bizim borcumuz yok. Eğer bir borç vardıysa biz onu 31 Mart'ta ödedik, hatta alacaklı haline döndük" diye yanıt verdi ve ekledi:

"Bir kısım insan var, CHP'de ve dışarıda. Zaman zaman parmak sallama hali var. Bu arkadaşlarımızı rencide ediyor. Arkadaşlarımız bazen 'Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş, istemeseydin mi acaba'. Kemal Bey'i ayırıyorum. Böyle bir keşmekeş var, o da arkadaşlarımızı incitiyor."

Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın olası cumhurbaşkanı adaylığı konusunda da "Adaylıklarına itirazımız olmaz demiştim; ama aday olmalarını istemek başka, bu iki arkadaşın adaylığa dair tutumunun olması başka bir şey" diye konuştu.

Akşener şöyle devam etti:

"Aday olmalarıyla ilgili de bir problemim yok. Bir yıl önce bu iki arkadaşımızın ismi önde gidiyordu. İki arkadaşımızın seçmeninin taraftar haline dönmesi yarına yönelik problem yaratır dedim. İster Mansur Bey, ister Ekrem Bey aday gösterilecekse biz varız, itirazımız yok dedim. Aday olurlar, olmazlar, aslolan kazanmaktır."