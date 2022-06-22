Akşener: İyi Parti seçimlerden birinci parti olarak çıkacak

İyi Parti lideri Meral Akşener, önceki gün partisinin il başkanlarıyla sekiz saatlik toplantıda bir araya geldi.

Cumhuriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, basına kapalı düzenlenen toplantıda Akşener, projelerden bahsederek il başkanlarından özellikle “gençlik ve kadın” sorunlarına hassasiyet göstermelerini, illerinde hayatına dokunmadıkları hiçbir hanenin kalmamasını istedi.

Akşener, 3 Temmuz'da İyi Parti'nin ev sahipliğinde yapılacak toplantıya ilişkin hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Seçim güvenliğinin önemine dikkat çeken Akşener, il başkanlarına mesajını, yenilenen İstanbul seçimleri üzerinden verdi. Akşener, “ıslak imzalı tutanakların hayati öneme sahip” olduğuna vurgu yaparak, “erken/baskın seçim” ihtimalini anımsattı. Akşener, “Tüm sandıklarda resmi görevlendirmeleri tamamlayın. Olası bir baskın ,erken seçim olursa sandık, görev alacak müşahitler gibi uğraşlarla vakit kaybetmeyelim. Tüm iller hazırlıklı olsun” diye konuştu.

Akşener şu ifadeleri kullandı:

"Ben güçlendirilmiş parlamenter sistemde başbakan olacağımı aylar öncesinden açıkladım. Cumhurbaşkanlığı'nı bırakın, partimizi birinci parti yapma hedefimize odaklanın. İyi Parti seçimlerden birinci parti olarak çıkacak" .