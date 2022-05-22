İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 'İstanbul'da da Türkiye'de de birinci parti olacağız biz.' dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin 100 bininci üyesi için hazırlanan İstanbul'daki özel programda konuştu.

Partisinin üye sayısının artmasını temenni eden Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"ALLAH BİZİ DÜZ YOLDAN AYIRMASIN"

"Allah bizi birbirimize düşürenlerden eylemesin. Düz yollardan ayırmasın.

Sizin partiniz nasıl diyorlar ya. Biz demokratik ve kalkınmacı bir partiyiz dedik.

Allah bizi tarımla ilgilenenlerin yüzünü güldürenlerden eylesin.

YURT DIŞINA ÇIKMAK İSTEYEN GENÇLER

'Ben yurt dışında yaşamak istiyorum' diyenler var ya. Allah bize o gençlerin 'Ben ülkemde kalacağım, umudum var' demelerini nasip etsin.

Bugün burada yüz bin üyemiz var. Allah onlardan razı olsun. Allah bütün bu gayretlerinizi ibadet saysın inşallah.

"KAYIKÇI KAVGASI"

İlçe, ilçe, il, il gezmeye karar verdik. Bir kayıkçı kavgasına dönmüş olan siyasette kavgaların eksik olmadığı ama dert bilinmediği için de çözümün üretilmediği ülkede değişiklik yağacağız dedik. Ülkenin acı hikayelerini anlattık. Kriz hikayelerini de dinledik.

Atanamayan öğretmenin, EYT'nin gece tencere kaynatamayan annenin, Gençlerin annelerinin, babalarının acılarına şahit olduk. Kamuoyunun bilgisine sunduk. Bugün dertler konuşuluyorsa bunun sebebi sizsiniz. Birlikte yaptığımız yoğun çalışmadır.

"MİLLET ONLARI ATTAYA GÖNDERİR"

Kul hakkına el uzatanları, aç olanlara hakaret edenleri, Saray'lardan burnunu çıkartmayan Türkiye'nin her bir yerini şatafatla yaşadığını sananları bu millet verdiği helal oylarıyla attaya gönderir.

"İSTANBUL'DA BİRİNCİ PARTİ OLACAĞIZ"

Anket sahipleri bu ucube sistemin ilelebet süreceğini söylüyorlardı.

İstanbul'da da Türkiye'de de birinci parti olacağız biz.

Aradan 4 ay geçti anket sahipleri 'Parlamenter sisteme dönülsün mü?' Sorusunu sormaya başladılar. Bunu tartıştıran biziz.

Sonra anketlerde adını koyduğumuz güçlendirilmiş sistem öne çıkmaya başladı.

PARLAMENTER SİSTEM TARTIŞMALARI

Sonuç olarak 6'lı masanın sonucu yayınladığımız metin ortaya çıktı. 3 yılın sonunda 6 partinin tamamının onayı ile imzalanmış ise güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek Türkiye'de birinci parti olmak hepimiz için çocuk oyuncağıdır.

Unutulmuş bir kavramı hatırlatıp, ortaklaştık. Bunun ne olduğunu idrak ettiniz gün aziz millet bu görevi bize verecektir.

Bu ucube sistemi göndereceğiz, o irade bizde var. Her zamanki gibi sandıkta geldiler sandıkta gidecekler.

"BU ÜLKENİN BAŞBAKANI OLACAĞIM"

İnşallah ben de bu ülkenin pazarlıksız, hak edilmiş Başbakanı olacağım.

Biz birinci parti çıkacağız, seçime hazır olacağız, seçmenin oyunu namus bileceğiz. Oya halel getirmeyeceğiz.

Seçim yapılacak efendiler. Bu memleketin oyuna el uzatanlara İstanbullu ikinci seçimde gösterdi.

Şimdi onlar düşünsün. Kavga çıkarmak, kutuplaştırmak isteyecekler, iftiralarla pranga vurmaya çalışacaklar uymayacaksınız. Biz hedefe ayarlı top gibi seçimde birinci parti olmak için çalışacağız."

Kaynak: Karar .