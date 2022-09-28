Akşener’in veto ettiği Kılıçdaroğlu’na HDP’den yeşil ışık!

CHP'nin İYİ Parti'ye milletvekili verdiği için Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyeceği yönündeki iddialara yanıt veren Akşener, 'CHP'ye borcumuzu 31 Mart'ta ödedik, hatta alacaklı hale döndük' ifadelerini kullandı. HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar’dan ise “Kemal Beye değer veriyoruz” açıklaması geldi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

İyi Parti lideri Meral Akşener'in dün akşam katıldığı Habertürk canlı yayınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına olumlu cevap vermemesi üzerine HDP'den “Kemal Beye değer veriyoruz” açıklaması geldi.

AKŞENER: 6'LI MASA NOTER DEĞİLDİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda konuşan Akşener, altılı masadaki partilerin noter görevinde olmadığını belirterek, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı koyma hakları var. Diğer genel başkanların da hakkı var. O masada bir tek 'Ben aday değilim' dedim. Bu bir feragattır. Bunu yaparken tek adayla, kazanacak adayla gitmenin, ucube sistemi en kısa sürede değiştirmek için mutlaka Cumhurbaşkanlığını kazanmak, bir de geçiş için, parlamentoya geçiş için ikili bir düzenek bu. Bunu savunmanın içindeki samimiyet anlaşılsın diye bir feragat yaptım. Hiç pişman değilim." dedi.

Ne Mansur Yavaş'ın ne de Ekrem İmamoğlu hakkında olumsuz düşünceye sahip olmadığını belirten Akşener, "İster Mansur Bey, ister Ekrem Bey aday gösterilecekse biz varız, itirazımız yok dedim. Aday olurlar, olmazlar, aslolan kazanmaktır." ifadelerini kullandı.

HDP: KEMAL BEYE DEĞER VERİYORUZ

HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar, ortak aday tartışmasıyla ilgili “Kemal beye değer veriyoruz, çabalarını önemli buluyoruz” dedi. Sancar, DW Türkçe'de yer alan habere göre; Mansur Yavaş'ın olası adaylığıyla ilgili de desteklemeyecekleri mesajını tekrarladı.

“Kemal Kılıçdaroğlu, aday olursa destekleyecek misiniz” sorusunu yanıtlayan HDP eş genel başkanı, CHP liderinin çabalarını önemli bulduklarını ifade ederek, şu yanıtı verdi:

“Adayın kim olacağına dair bir tartışma bizim gündemimizde yok. Bunu hep söyledik. Kemal beye değer veriyoruz, çabalarını önemli buluyoruz. Fakat adayın kim olacağı meselesi altılı masanın işidir. Bizim açımızdan aday konusunda şu iki konu çok önemli: Birincisi, aday, açık müzakere ve mutabakat arayışı yöntemini kabul edecek mi? İkincisi, bizim deklarasyon başlıklarımız üzerinden yürüteceğimiz müzakerede varılacak mutabakatı hayata getirecek niteliklere sahip mi? Yani bizim temel beklentimiz demokrasiye, adalete, özgürlüğe, barışa ilişkin yapılacak müzakerede ortaya bir mutabakat çıkarsa bunları yerine getirebilecek bir aday olmalı.” .