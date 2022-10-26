Akşener’in sağ-sol sözleri CHP medyasını karıştırdı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP’ye yakın açıklamaları CHP medyasında kriz çıkardı. Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışı için ‘gerek yoktu’ vurgusu yapan Akşener, masadaki sağ-sol ayrışmasını da gün yüzüne çıkardı. Akşener, CHP’yi tanzim edenlerin, sağcıların oyu ile seçimleri kazanıp, CHP tarafından iktidarın yönetilmesini istediğini söyledi. Akşener’in açıklamalarına tepki bir diğer CHP kanalı olan Tele1 ekranlarından, Enver Aysever’den geldi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

6'lı masanın büyük ortakları CHP ve İYİ Parti bu kez başörtüsü konusu üzerinden karşı karşıya geldi. Yeni Şafak'ın haberine göre; İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, masayı kastedip CHP'ye “Masaya davet ettiniz geldik. Sağcı istemiyorsanız etmeyin kardeşim” mesajı gönderdi. Geçtiğimiz günlerde CHP'li Gürsel Tekin'in “HDP'ye bakanlık verilebilir” sözleri sonrası tansiyonun yükseldiği CHP-İYİ Parti arasında bu kez CHP'nin yasal güvence vaadiyle gündeme taşıdığı başörtüsü konusu ipleri gerdi.

CHP'LİLER YÖNETSİN İSTİYORLAR

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında üstü örtülü ama sert mesajlar verdi. Akşener, şöyle konuştu:

"Bir şımarıklık çöktü ama siyasilere değil. Genellikle CHP'yi destekleyen ve onu tanzim etmeye çalışan insanlarda... Sağcılar diye bir kavram çıktı. Masada bulunalım, iktidarı kazanalım ama tamamını CHP tanzim etsin. Solcular ve sağcılar diye bir şey çıktı, o muhtemelen birçok insanı etkiledi... İpin ucu kaçtı. Gazetecilik yapan insanlar olmayan şeyleri söylediğinde incinir insanlar.

MASAYA DAVET ETTİNİZ GELDİK

Masaya davet ettiniz geldik. Sağcı istemiyorsanız etmeyin kardeşim. Problem yok, biz bunları anlıyoruz ama sonuçları itibariyle bu zararı herkes görür. Kazanılamadığı taktirde bu zararı herkes görür. O seçime (2018) biz katılmamış olsaydık, muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi tek başına katılacaktı. Diğer siyasi partiler de tek başına katılacaktı. Meclis aritmetiği bambaşka olacaktı. Gördük ki, farklılıklar zenginliktir. Farklılıkları enerjiye çevirmek mümkündür. O eylem olmasaydı bugün Gelecek Partisi'nin ve DEVA Partisi'nin o masada olması mümkün olmayacaktı. Kim bununla ilgili hesaplaşacak. Ben de bunları hatırlatıyorum.

KAPANMIŞ YARALARI AÇMA!

Başörtüsüne gelince. Başörtüsü çözülmüş bir konu. Şimdi bütün derdim şu, kapanmış yaraları tekrar açmak yerine, kanayan yaralara bakmak durumundayız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tavrına elbette saygı duyuyorum ama bakın bugün Anayasa'ya konulmasını tartışıyoruz, başörtüsü çerçevesi içinde yeniden bir kavgayı tartışıyoruz.”

TELE1 EKRANLARINDAN ENVER AYSEVER CEVAP VERDİ

Akşener'in, programda bazı CHP'lilere ve CHP'nin medya yüzlerini sert sözlerle eleştirmesi Tele ekranlarında makes buldu. Veryansın TV'nin habeine göre; Tele1'den Enver Aysever o sözleri üzerine alındı ve İsmail Küçükkaya ile Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

Meral Akşener, CHP'nin kanalı olarak bilinen Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk oldu ve “CHP'ye destek verenlere bir şımarıklık çöktü. Siyasilerden değil, medya yüzlerinden bahsediyorum. İktidarı biz kazandıralım ama tamamını CHP tanzim etsin istiyorlar. ‘Sağcılık' diye bir şey çıkardılar..” deyip o isimlere yüklendi.Bunun üzerine İsmail Küçükkaya, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile geçtiğimiz hafta yaptığı canlı yayın sonrası birlikte kahve içtiklerini belirtip, “Kemal Bey de o arkadaşlardan rahatsız olduğunu bana söyledi” dedi.

Merdan Yanardağ'n yönettiği CHP'ye yakın bir başka kanal Tele1'in sunucularından Enver Aysever, İsmail Küçükkaya'ya ve Kemal Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü. ‘Sağcılık' meselesini kendisi ve Merdan Yanardağ'ın dile getirdiğini bilirten Enver Aysever şöyle konuştu: “Asıl dehşet verici olan şey, -acaba İsmail Küçükkaya bunu söylediğinin farkında mı- diyor ki İsmail Küçükkaya, ‘Kemal canlı yayından sonra yukarı çıktık, bizi kahveye davet etti. Kemal bey de bize söyledi, bize dert yandı. Meral Hanım o isimleri bana şikayet etti, ben de bir şey yapamadım dedi.”

Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları programın Tuncay Özkan nedeniyle kısa kesildiğini belirten Küçükkaya, “Niye bizi kovdular genel merkezden, çünkü soru soruyoruz. Ama çanak soru sorduğunuz zaman çok güzel yukarıya kahveye çıkıyorsunuz.”

‘ARKADAŞLARINI GAMMAZLAMAK…'

“Bu ülkede daha ne kadar tuz kokacak” diye soran Enver Aysever, “Arkadaşlarını gammazlamak, meslektaşlarını jurnalemek… Bırakın de Türkiye'nin bir tane de sosyalist kanalı olsun… Allahınızdan korkun ya. Bir gazeteciyi bir genel başkan size şikayet ediyor ve sen bunu onaylayıp bir de televizyonda söylüyorsun. Bu saatten sonra bu mesleği yapmanın ne gibi bir manası var. Eğer bizim izleyicilerimiz orada olup bitene bir gazetecilik faaliyeti diyorsa bu mesleği bırakmak lazım…” ifadelerini kullandı. .