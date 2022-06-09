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''Akşener'in hedefi CHP'den oy tırtıklamak''

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, İYİ Parti lideri Akşener'in amacının 'CHP’den oy tırtıklamak' olduğu düşüncesini savundu.

1 Saat Önce
2022-06-09 09:29:25
''Akşener'in hedefi CHP'den oy tırtıklamak''

Hakan, bugünkü yazısında, Akşener'in dünkü grup konuşmasını dinledikten sonra İYİ Parti'nin 'CHP tabanına doğru açıldığı' izlenimini aldığını yazdı.

Hakan, şu ifadeleri kullandı:

"Meral Akşener, partisinin çeperlerini sağa doğru genişletmek yerine... CHP tabanına doğru açıyor. Verdiği her mesaj, CHP'den oy tırtıklama amacına yönelik. CHP'nin oylarını kapıp muhalefetin en büyük partisi olmak diye bir hedefi var galiba."

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