Akşener’in hamlesi siyaset kulislerini hareketlendirdi

İYİ Parti lideri Akşener’in partisinin başkanlık divanındaki görev değişikliği kulislerde farklı tartışmaları da beraberinde getirdi.

A takımını değiştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu kararı özellikle partinin kuruluşundan bu yana teşkilatlardan sorumlu olan Koray Aydın'ın “pasifize edilerek”, siyasi işler başkanı olarak görevlendirmesi kulislerde yankı buldu. Aydın, İYİ Parti açısından “kilit” görevde bir isimdi. Aydın'ın bu görevden alınıp, siyasi işler başkanlığına getirilmesiyle kulislerde, “Teşkilatlarda Koray Aydın'ın etkisi kırılacak” değerlendirmesi yapılmaya başlandı.

Cumhuriyet'te yer alan kulis haberine göre Aydın'a, “Teşkilatları eski ülkücüler ile doldurdu” eleştirileri de gelirken, parti içinde şimdi aynı kanattan “Akşener'in bu hamlesi, teşkilatlardaki bu yapıyı kırmaya yönelik” olarak nitelendiriliyor.

‘AKŞENER ÇATLAK SES İSTEMİYOR'

Akşener'in bu hamlesinin altı muhalefet partisi ile Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çıkarılacak “ortak adaya” yönelik olduğu değerlendirmeleri de yapılıyor. İddialara göre Akşener, parti içinden, özellikle teşkilatlardan, ortak bir cumhurbaşkanı adayı ile ilgili “çatlak ses” çıkmasını istemiyor.

‘DİVANDA BU DEĞİŞİMİ YAPMASI BEKLENİYORDU'

“Aydın ve teşkilatlardaki Aydın'a yakın isimlerin de 2023 seçimlerine giden süreçte görevden alınabileceği, yerlerine ise diğer partilerle de uyum sağlayabilecek isimlerin getirilebileceği” ileri sürülürken, örnek olarak da Yavuz Ağıralioğlu'nun “başkanlık divanından tasfiyesi” gösteriliyor. Parti içinde şu değerlendirmeler de yapılıyor:

“Parti, kurulduğundan bu yana ‘kurumsal olmamakla' eleştiriliyordu. Akşener ise partiyi kurumsallaştırmak adına bu kez deyim yerindeyse ‘tam 12'den vurdu ve ‘Lider benim' dedi. Ayrıca, 2020'deki olağan kurultayda, Aydın'ın yeniden teşkilat işleri başkanlığı görevine getirilmesi, tartışma yaratmıştı. Akşener ise buna tepki gösteren isimlere ‘Genel başkan yardımcılarının performanslarına bakacağım, vakti geldiğinde performansa göre yeni görevlendirmeler yapacağım' demişti. Uzun zamandır Akşener'in divanda bu değişimi yapması bekleniyordu”

DEĞİŞİM OLUR MU?

Parti kurmayları, “Aydın'ın görevden alınması sonrasında, teşkilatlarda bir değişim yaşanır mı?” sorusuna da şu yanıtı veriyor: “Hemen bir değişim yaşanacağını düşünmüyoruz. Teşkilatlardaki değişim 2023 seçimleri sonrasına kalabilir. Kurultay sürecine kalabilir. Ancak teşkilatlardan herhangi bir istifa gerçekleşirse yerine yeni bir isim atanabilir.” .