DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Erkan Mumcu: Siyaset kadro ve program işidir
Doğalgaz mesken abonelerine ne kadar zam geldi? Doğalgaza ne kadarlık zam geldi?
'Savaş Kırım meselesini yeniden dünya gündemine getirdi'
Zeytinburnu iftar çadırı nerede? 2022 Zeytinburnu sokak iftarı hangi mahallede? Zeytinburnu Ramazan (iftar) çadırı kuruldu mu?
İnsan kanında plastik görülmesi ne anlama geliyor?
Doğalgaza zam! Son Dakika: Doğalgaza ne kadar zam geldi? Doğalgaza yüzde kaç zam geldi?
2022 Güngören iftar çadırı nerede? Güngören Ramazan iftar çadırı kuruldu mu? 2022 Güngören ücretsiz iftar nerede verilecek?
Ejder Yalçın, 1000'inci ihracata hazırlanıyor
İnternet zammı 1 Haziran'a ertelendi
Eyüp'te iftar çadırı nerede kuruldu? 2022 Eyüpsultan Ramazan çadırı kuruldu mu? Eyüp iftar çadırı hangi mahallede nerede yemek veriyor?
Rusya'dan, Baykar İHA'ları hakkında paylaşım
Instagram’da mesajlaşmak artık daha kolay
Bu sene ramazan davulcusu olacak mı? 2022'da ramazan davulcuları sahurda çalışacak mı?
Akşener’in hamlesi siyaset kulislerini hareketlendirdi
Benzine indirim yapıldı mı? 1 Nisan'da benzine indirim mi geldi? Benzin indirimi hangi gün geçerli? 2 Nisan Cumartesi benzin indirim |

TIMETURK / POLİTİKA / Akşener’in hamlesi siyaset kulislerini hareketlendirdi

Akşener’in hamlesi siyaset kulislerini hareketlendirdi

İYİ Parti lideri Akşener’in partisinin başkanlık divanındaki görev değişikliği kulislerde farklı tartışmaları da beraberinde getirdi.

1 Saat Önce
2022-04-01 10:29:13
Akşener’in hamlesi siyaset kulislerini hareketlendirdi

A takımını değiştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu kararı özellikle partinin kuruluşundan bu yana teşkilatlardan sorumlu olan Koray Aydın'ın “pasifize edilerek”, siyasi işler başkanı olarak görevlendirmesi kulislerde yankı buldu. Aydın, İYİ Parti açısından “kilit” görevde bir isimdi. Aydın'ın bu görevden alınıp, siyasi işler başkanlığına getirilmesiyle kulislerde, “Teşkilatlarda Koray Aydın'ın etkisi kırılacak” değerlendirmesi yapılmaya başlandı.

Cumhuriyet'te yer alan kulis haberine göre Aydın'a, “Teşkilatları eski ülkücüler ile doldurdu” eleştirileri de gelirken, parti içinde şimdi aynı kanattan “Akşener'in bu hamlesi, teşkilatlardaki bu yapıyı kırmaya yönelik” olarak nitelendiriliyor.

‘AKŞENER ÇATLAK SES İSTEMİYOR'

Akşener'in bu hamlesinin altı muhalefet partisi ile Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çıkarılacak “ortak adaya” yönelik olduğu değerlendirmeleri de yapılıyor. İddialara göre Akşener, parti içinden, özellikle teşkilatlardan, ortak bir cumhurbaşkanı adayı ile ilgili “çatlak ses” çıkmasını istemiyor.

‘DİVANDA BU DEĞİŞİMİ YAPMASI BEKLENİYORDU'

“Aydın ve teşkilatlardaki Aydın'a yakın isimlerin de 2023 seçimlerine giden süreçte görevden alınabileceği, yerlerine ise diğer partilerle de uyum sağlayabilecek isimlerin getirilebileceği” ileri sürülürken, örnek olarak da Yavuz Ağıralioğlu'nun “başkanlık divanından tasfiyesi” gösteriliyor. Parti içinde şu değerlendirmeler de yapılıyor:

“Parti, kurulduğundan bu yana ‘kurumsal olmamakla' eleştiriliyordu. Akşener ise partiyi kurumsallaştırmak adına bu kez deyim yerindeyse ‘tam 12'den vurdu ve ‘Lider benim' dedi. Ayrıca, 2020'deki olağan kurultayda, Aydın'ın yeniden teşkilat işleri başkanlığı görevine getirilmesi, tartışma yaratmıştı. Akşener ise buna tepki gösteren isimlere ‘Genel başkan yardımcılarının performanslarına bakacağım, vakti geldiğinde performansa göre yeni görevlendirmeler yapacağım' demişti. Uzun zamandır Akşener'in divanda bu değişimi yapması bekleniyordu”

DEĞİŞİM OLUR MU?

Parti kurmayları, “Aydın'ın görevden alınması sonrasında, teşkilatlarda bir değişim yaşanır mı?” sorusuna da şu yanıtı veriyor: “Hemen bir değişim yaşanacağını düşünmüyoruz. Teşkilatlardaki değişim 2023 seçimleri sonrasına kalabilir. Kurultay sürecine kalabilir. Ancak teşkilatlardan herhangi bir istifa gerçekleşirse yerine yeni bir isim atanabilir.” .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş