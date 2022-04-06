Akşener'in eski danışmanı Yenerer: İYİ Parti'de Amerikancılar yerinde kaldı

İYİ Partideki Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu depreminin yankıları devam ederken Genel Başkan Meral Akşener'in eski danışmanı Vedat Yenerer'den çarpıcı açıklamalar geldi.

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'in eski danışmanı Vedat Yenerer, İYİ Parti'de Türk milliyetçilerine darbe vurulmaya devam edildiğini iddia etti.

Sol'un aktardığına göre Yenerer, "Partide son kongreden başlayarak sistematik bir değişim var. Bu süreçte Amerikancılar yerinde kaldı, görevini sürdürüyor. Parti, ideolojisinden tamamen saptı. Kimin neyi savunduğu belli değil. Genel başkan yardımcılarına baktım, birkaç Türk milliyetçisi var o kadar. Bir partinin merkezindeki genel başkan yardımcıları aynı ideolojide değilse o parti serseri mayına dönmüş demektir.

"KORAY AYDIN'IN TEŞKİLAT BAŞKANLIĞINDAN ALINMASI ÇOK MANİDAR"

Genel Başkan Akşener, partiyi liyakatsizlerden temizlemek yerine farklı bir amaçla değişiklik yaptı. Koray Aydın'ın teşkilat başkanlığından alınması çok manidar. Halkların Demokratik Partisine (HDP) tavır gösterenlerin başında Yavuz Ağıralioğlu geliyordu. Partideki Türk milliyetçilerinin son derece rahatsız olduğunu biliyorum" diye konuştu .