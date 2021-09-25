Akşener'in adaylık açıklamasına CHP'den ilk açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Türkiye'nin gündemine oturan 'Cumhurbaşkanlığına değil, başbakanlığa adayım' açıklaması hakkında CHP'den ilk yorum geldi...

İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, dün katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanının özelliklerini dile getirdiği görüşe katıldığını söylen Akşener, "Cumhurbaşkanı adayı değilim, ben başbakanlığa adayım" diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Nagihan Yılgın'ın haberine göre, Akşener'in açıklamalarını değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Sayın Akşener'in parlamenter sisteme geçildikten sonra orada başbakan olmak gibi bir talebinin olmasından, bir niyetinin ve iddiasının olmasından daha doğal bir şey yok. Şu anda Meral Akşener'in açıklaması Cumhur İttifakı açısından kaygı verici, Cumhur İttifakı dışındaki herkes içinde memnuniyet verici bir açıklamadır." dedi.

Millet İttifakı olarak ülkenin buhrandan çıkması için ortak hareket ettiklerini belirten Özel, "Biz İyi Parti ile önceki seçimde bir ittifak yaptık. Şu anda da ülkenin içinde bulunduğu durumla ilgili tespitlerimiz ve çıkış önerilerimiz ortaklaşıyor. Bunlardan en önemlisi de önümüzdeki seçimleri hep birlikte kazanıp ortak taahhüdümüz olan güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçiş yapmak. Bu bir önceki sisteme dönmek değil hem 16 Nisan ile hem 12 Eylül 2010 ile hem de 12 Eylül 1982 Anayasası ile yüzleşen, hesaplaşan yeni demokratik sivil bir anayasa yapmak. Ortak önerimiz olarak bu anayasanın içinde güçlendirilmiş parlamenter sistem var. O parlamenter sistemde de bugün biz İyi Parti ile aynı parti değiliz ama ülkenin bu büyük burhandan çıkışında reçetelerimiz ortak, birlikte hareket ediyoruz. Bunun için önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde, seçildiği takdirde partisi herhangi bir partiyle irtibatı olmayacak, bütün partileri kucaklayacak, taahhütlerine uygun şekilde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçecek bir Cumhurbaşkanı adayımız olacak" dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI AÇISINDAN KAYGI VERİCİ"

Akşener'in başbakanlık açıklamasına ilişkin konuşan Özel şu ifadeleri kullandı;

"Bu geçiş tamamlandıktan sonra zaten parlamenter sistem içerisinde yürütmenin başı tekrar başbakan olacak ve parlamenter sistemde seçime giren partilerin liderleri, seçimin parlamentoda gerekli milletvekili sayısına ulaştıklarında hükümeti kurmakla görevlendiriyorlar ve başbakanlık sıfatını alıyorlar. Sayın Akşener'in parlamenter sisteme geçildikten sonra orada başbakan olmak gibi bir talebin olmasından, bir niyetinin ve iddiasının olmasından daha doğal bir şey yok. Bugünkü aktif cumhurbaşkanlığı tartışmalarında kendisi, mevcut seçilecek cumhurbaşkanının, görevine devam edecek güvenilir birisi olması yani bütün partiler açısından güven duyulacak bir isim olup devleti temsil eden, tarafsız ve bağımsız cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmesi gerektiğini ifade etti. Kendisinin bu göreve değil bundan sonraki süreçte ülke demokratik güçlendirilmiş parlamenter sisteme döndükten sonra yürütmenin başı olan başbakanlık makamına talebi olduğunu söylüyor. İddia sahibi bir lider için bundan daha doğal bir şey yok. Dünkü açıklamasının önümüzdeki süreçte ülkenin içinde bulunduğu buhrana ait itirazlara ve çözüm önerisi ortak tüm siyasi partiler açısından da son derece kıymetli ve ön açıcı olduğunu düşünüyorum. Şu anda Meral Akşener'in açıklaması Cumhur İttifakı açısından kaygı verici, Cumhur İttifakı dışındaki herkes içinde memnuniyet verici bir açıklamadır.

"ORTAK BİR KARARA VARILACAK"

Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili ortak bir ismin belirlenmediğini söyleyen Özel, "Cumhurbaşkanı adaylığı için ortak bir isim belirlenmedi. Bu konuda partilerin yetkili organları değerlendirmeler yapıp liderler birbirleriyle zaten götürdükleri samimi diyalogla beraber bu meseleler görüşülecek ve ortak bir karara varılacak. Üzerinde ortaklaşılan konu, nasıl bir cumhurbaşkanı ve nasıl bir geçiş süreci olduğu. Bu konuyla ilgili çalışmalar yapılıyor ve bu sürecin son derece iyi gittiğini ifade etmek lazım" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.