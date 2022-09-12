Akşener, İmamoğlu ve Yavaş’tan sonra Tanju Özcan’a göz kırptı

Krizin hakim olduğu 6’lı masada İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in belediye başkanlarıyla yakınlaşması sürüyor. Akşener, Yavaş ve İmamoğlu ziyaretinden sonra Perşembe günü Bolu’da CHP’li belediye başkanı Tanju Özcan ile yeni itfaiye binasının açılışını yapacak.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve HDP ekseninde krizin hakim olduğu 6'lı masada İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in belediye başkanlarıyla yakınlaşması sürüyor. Akşener, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in “HDP'ye elbette bakanlık verilebilir” açıklaması sonrası CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmüştü. İmamoğlu, İBB Genel Merkezi'nde Akşener'i zabıta mangasıyla karşılamıştı. Özcan'ın davetine olumlu yanıt İyi Parti lideri Akşener, şimdi önümüzdeki günlerde Bolu'da olacak. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni itfaiye binasının İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımıyla açılacağını duyurdu.Partisiyle bağları kopma noktasına gelen Özcan, Twitter'dan Bolu'daki yeni itfaiye binasının İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in katılımıyla açılacağını “İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener'in teşrifleriyle yeni itfaiye binası açılış törenine tüm halkımız davetlidir.” ifadeleriyle duyurdu. Özcan geçtiğimiz günlerde Akşener'le görüşerek Bolu'ya davet etmişti. .