Akşener: Hz. Ömer gibi adalet ve eşitlik yolunda çalışacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 'Ömer'in Yolu' sloganıyla başlattığı iletişim kampanyası kapsamında, 'Herkese eşit yaklaşacak, tüm farklılıklarıyla milletimizi kucaklayacak, Ömer’in yolunda adalet, merhamet ve iyilikle hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti, kuruluşunun 4. yıl dönümünde ‘Ömer'in Yolu' sloganıyla iletişim kampanyası başlatmıştı. İYİ Parti'nin yayınladığı tanıtım filminde, “Hz. Ömer'in adaletli yolunda, Atatürk'ün izinde, milletin iyiliği ve refahı, Türkiye'nin demokrasi ve özgürlüğü için iyi çalışacağımıza söz veriyoruz” ifadelerine yer verilmişti.

AKŞENER: HERKESE EŞİT YAKLAŞACAĞIZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya paylaşımında “Herkese eşit yaklaşacak, tüm farklılıklarıyla milletimizi kucaklayacak, Ömer'in yolunda adalet, merhamet ve iyilikle hizmet edeceğiz” dedi.

Kaynak: sözcü.com.tr

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