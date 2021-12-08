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Akşener: Esnaf bu ülkenin bel kemiği

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde belediye ve esnaf ziyaretinde bulundu. 2 yıldır ilçe ilçe gezdiğini belirten Akşener 'Amacım; esnafın içinde bulunduğu zor duruma dikkat çekmek. Esnaf bu ülkenin bel kemiği' dedi.

1 Saat Önce
2021-12-08 15:57:16
Akşener: Esnaf bu ülkenin bel kemiği

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyarette bulunmak üzere kara yolu ile Manisa'ya geldi. Akşener ilk olarak Turgutlu ilçesinde Belediye Başkanı Çetin Akın, İYİ Parti ile CHP il, ilçe ve kadın kolları yöneticileri, meclis üyeleri ve partililer tarafından karşılandı. Boynuna Turgutluspor atkısı takılan Akşener, ilçenin en işlek caddesi Atatürk Bulvarı'ndaki çarşı merkezinde esnafı ziyaret edip, sohbet etti.

2 yıldır esnaf esnaf, ilçe ilçe gezdiğini belirten Akşener, "2 yıl oldu. Dükkanların içerisine girdiğimde iktidarı yermiyor, kendi partimi övmüyorum. Sadece sizi konuşuyoruz. Pandemi sorunları derken bir de dolar yükseldi. Amacım; esnafın içinde bulunduğu zor duruma dikkat çekmek. Esnaf bu ülkenin bel kemiği. Üreten sanayici, esnaf olmasa ürettiğini satamaz" dedi.

Akşener, kendisine "Direksiyonun oradan burası görünmez. Rica etsem buraya gelir misiniz" diyerek, iş yerine davet eden köfteci Yusuf Demiriz'in dükkanına girip, köfte pişirdi. Akşener'e aşçı kepi takan Demiriz, "Sorunları beraber aşacağız" dedi. Bunun üzerine Akşener "Doğrudur" diyerek karşılık verdi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı da makamında ziyaret eden Akşener, daha sonra Şehzadeler ve Yunusemre'ye gitmek için ilçeden ayrıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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