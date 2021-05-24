Akşener'den ''Sedat Peker'' açıklaması: Bir savcı bile harekete geçmez mi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akşener, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sedat Peker 2018 seçimleri öncesinde İYİ Parti'ye kumpas kurulduğunu söyledi. Peker'in açıklamaları daha nelere kadar gider? Neden Cumhur İttifakı bu konuda sessiz kalıyor?" sorusuna yanıt verdi.

İYİ Parti lideri şu ifadeleri kullandı:

- Benim ne söylediğim belli. Netanyahu ile ilgili söylediğim belli. Çarpıttılar. Çünkü Sedat Peker'in söyledikleri var. Nasıl cevap verecek arkadaşlar? Hazır Meral hanım bunu dedi, sonuç itibariyle çarptıralım dediler. Sedat Peker'e cevap veremedikleri için sözlerimi çarptırdılar.

- Sayın Soylu'nun da soruşturmanın selameti açısından kendi isteğiyle soruşturma sonuçlanana kadar görevinden ayrılması partisi geleceği, çok sevdiği sayın Cumhurbaşkanının seçimi açısından elzemdir.

- Ortaklar arasında bir aile meselesi, diyorlardır ki aile meselesini sokakta tartışmayalım. Biz de ilk başta dedik ki bu aile meselesin girmeyelim. Ancak Kerim Çoraklık üzerinden söylenen çok vahim yani o arkadaşımıza gelip teklif edilmesi. Haksız yere gözaltına alınıp mahkeme açılıp ondan sonra da ‘şöyle şöyle ifade verirsen seni çıkarırız' denmesi şahitli, ispatlı bir şekilde bu çok vahim.

- Benimle ilgili ekiminden beri açık bir dosya var. Bir gizli ihbar mektubu üzerine açılmış. Benim ifadem alınmadı, avukatların bilgisi yok. HTS kayıtlarıma baktın, her şeye baktın, gel artık benim ifademi al. Bu dosya açık. Akşener'in iftiraya uğradığı bir sistemde bir dosya açık.

- Sedat Peker bir şeyler iddia ediyor. Ortak noktası kokain ve kaçakçılık. Bu çok vahim, bir savcı bile harekete geçmez mi? İddiaların ortak noktası, kokain ve kaçakçılık. Bir savcı bile harekete geçmez mi?

- Bunlar aile olmuşlar, birbirlerine taş atıyorlar.

- Bugün ortaya saçılan bu iddialar, bu isnatlar neyse adam gibi araştırılmazsa, doğru dürüst soruşturulmazsa zaten seçilemeyecekti sayın Erdoğan ama gerçekten Abbas yolcu olur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.