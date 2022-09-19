Akşener’den PKK açıklaması: Yanındakiler vatan hainidir!

Ankara’da esnaf ziyaretinden sonra vatandaşa seslenen Meral Akşener’in PKK ile ilgili yaptığı açıklama dikkat çekti. İşte detaylar…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Etimesgut'ta esnafı ziyaret etti. Ziyaretin ardından bölgedeki vatandaşlara seslenen Akşener, "Lüzumsuz tartışmalar sizi çırak çıkarıyor. Birinci önceliğimiz seçmenimizin, milletimizin çırak çıkmasının önüne geçmektir" dedi.

"Bu bir harami düzendir"

Gezdiği il ve ilçelerde gördüklerini anlatan Akşener, "Besici gördüm ağlıyor, gebe ineğini göndermiş kasaba, kesime. Kimi gördüm? 92 puanla oğlu atanamamış, oğlunun 58 puanla arkadaşı atanmış çünkü AK Parti bünyesinde ayısı varmış, dayısı varmış ama oğlu atanamamış. Bağıra bağıra ağlayan anneler gördüm. 10 maaş, 5 maaş, 11 maaş, 15 maaş alan danışmanların karşısında hissettiği çaresizliği gözündeki yaşla dile getiren gençler gördüm. ‘Bu ülkede nefes alamıyorum, iş bulamıyorum mühendisim ama hiçbir yerde iş yok ben onun için Kanada'ya gidiyorum garsonluk yapacağım' diyen, ağlayan gençler gördüm. Bütün bunların anlamı bu bir harami düzendir" diye konuştu.

"Siz kimsiniz, bizi suçlamak kim?"

"Meral Akşener'e Etimesgut'ta "PKK'lı" ama Batman'da 'faili meçhulcü" diyorlar. Hayatında PKK'ya taş atmamışlar bize hakaret edebiliyorlar. Sizi gidi yalancı, kolpacılar sizi" diyen Akşener, "Ama ne oluyor? Yıl 2005. Sayın Erdoğan gitti, Diyarbakır'da bir konuşma yaptı. İsmini söylesem hepinizin tanıdığı önemli bir Güneydoğulu korucu başı, milletvekilliği yapmış bir ağabeyim beni aradı. Milletvekilliğim düşmüş, biz o zaman baraj altıyız. Açılımın, çözüm sürecinin başladığı zamanlar öyle bir konuşma yaptı ki... 'Bana torunlarım geliyor, yeğenlerim geliyor diyor ki amca, dede biz Kürt halkına ihanet mi ettik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında durduk diye.' Siz o insanları darmaduman ettiniz, PKK'ya feda ettiniz. Siz kimsiniz de bizi suçlamak kim?" ifadelerini kullandı.

"Bizi Kürtlerle düşman edemeyecekler"

İYİ Parti'yi Kürtlere düşman edemeyeceklerini söyleyen Meral Akşener, şöyle dedi:

"Bu can bu bedende durdukça, bu netlikte bir şey söyleyeyim bizi Kürtlerle düşman edemeyecekler. Kürtlere yanlış bir kelime söylemeyeceğiz, söyletmeyeceğiz. Onlar canları pahasına bu devletin yanında durdular. PKK'nın yanında duran elbette vatan hainidir. PKK bir silahlı ayrılıkçı terör örgütüdür. Bu başka bir şey. Bizim Güneydoğu Anadolu'da bir il başkanımızın ailesinden beş şehit var. Bunu nasıl unutacağız biz? Hepimize düşen bir iş var. ‘Şuculuk, buculuk' üzerinden aynı zamanda devletinin yanında durmuş gazisi, şehidi olan aileleri de hızara veren bu dili birlikte ortadan kaldıracağız. Hem o harami düzeni yıkacağız hem de bu kolpacılığı ortadan kaldıracağız."