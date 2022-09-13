Akşener'den muhalefete HDP resti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

HDP ve İYİ Parti için "Yan yana gelmeyeceğini çok net ifade eden iki partiyiz" diyen İYİ Parti lideri Akşener, "Muhalefetin içinde HDP ile bizim yan yana gelmemiz gerektiğini iddia eden bir grup var" dedi ve ekledi; "Tutumumuza saygı duymalarını da bekliyoruz..."

Akşener'in açıklamaları şöyle;

"Şeffaf, açık olan iki siyasi parti var. Biri İYİ Parti, biri HDP. HDP de bizim olduğumuz yerde olmayacağını ilan ediyor. Bir grup parmağını bize sallayarak şunu yapıyorlar. (Hangi grup?) Muhalefetin içinde HDP ile bizim yan yana gelmemiz gerektiğini iddia eden yapı ya da biz HDP'li olmuyorsak bize 'Kalkın gidin' diyen bir yapı var.

Kavramsal olarak son derece aşağılayan, bizlere çok çirkin tavırlar koyan, çok üst perdeden gerçekten kötü bir dille davranan bir kesim var. Muhalefeti de tanzim ettiğini düşünen tırnak içi 'kanaat önderleri' diyelim adına. Bunlar da HDP'nin bütün Kürtlerin temsilcisi olduğunu iddia ediyorlar.

Yani Kürtleri HDP'nin tümünü Kürtlerin HDP'nin seçmeni olduğunu bir çuvala dolduruyorlar.

Biz açık, şeffaf, tutumu belli olan bir siyasi partiyiz. Bu tutumumuzun karşılığı olarak başka siyasi partilerin birbirleriyle olan ilişkilerine en küçük saygısız sözümüz yok. Onların ilişkilerine saygı duyuyoruz. Bizim de tutumumuza herkesin saygı durmasını bekliyoruz."

TUNÇ SOYER'İN SÖZLERİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde söylediği sözlerle ilgili de konuşan Akşener, "Aslında Atatürk'ün sözlerin, 'olabilirler' sözünü hüküm cümlesi olarak kurmuş. Orada sorun var. Hüküm cümlesi olarak kurduğu için. Bu dönemde, bu iktidarın, bu Cumhur İttifakı'nın bizimle ilgili yaratmaya çalıştığı atmosfere, ekonomideki ağırlığın, kötülüğün, işsizliğin kapatılması için ortaya koyabilecekleri her bir hatamızı, onlar üstünde tepiniyor. Bunlardan kaçınmamız gerektiğine inanıyorum ben." ifadelerini kullandı.

Milliyet