Akşener'den Lütfü Türkkan ile ilgili ilk açıklama

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, İYİ Parti Milletvekili ve eski Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan hakkında 'Lütfü Bey bir hata yaptı, sinirlerine hakim olması gerekirdi' dedi.

Akşener'in konuşmasından öne çıkan satırbaşları şöyle:

Her tür çirkinliği yapacaklar ama biz yolumuza devam edeceğiz. Nitekim biliyorsunuz geçtiğimiz cuma AK Parti'nin planlı bir provokasyonu sonucunda talihsiz bir olay yaşadık. Evet Lütfü Bey bir hata yaptı, karşısındaki kadın olan genel başkanına ağza alınmayacak hakaretleri etmiş, ahlaksız bir adam da olsa koruma içgüdülerine sinirlerine hakim olması gerekirdi. Siyasi deneyimi ve konumu bunu gerektirirdi. Ama maalesef olamadı ve hislerine yenik düştü. Elbette bu hatayı mazur görecek değiliz. Ancak benim asıl dikkatimi çeken bu olay vesilesiyle başka Sayın Erdoğan olmak üzere AK Parti mensuplarının gönüllerindeki şehit yakını hatta kadın hassasiyetini keşfetmeleri oldu.

Erdoğan ve arkadaşlarının kadınlara olan hassasiyeti neresinden tutsanız rezillik, saygısızlık, derin bir kirlilik ile karşı karşıyadır.

Ellerinde şehit kanı olan teröristleri devletin televizyonuna çıkarıp konuşturanlar bize ahkam kesemez.

İktidarın başındaki duyarlı beyefendiye çağrıda bulunuyorum, Lütfü Bey'in hatasından rant kovalayacağına, hazır şehitlerimiz yepyeni bir hassasiyet geliştirmişken, atılması gereken adımları at.

Şehitlerimizin ailelerinden özür dile Sayın Erdoğan, vakit muhasebe vakti.

Zannetmeyin harlayarak bizi geri çekeceksiniz, her dükkanın içinde A Haber'inize provokasyon yaptırabilirsiniz. Her dükkanın kapısında porno sitesi gezenlere, oralarda yavşak yavşak yazı yazanlara provokasyon yaptırabilirsiniz. Sizden korkan sizin gibi olsun.

Kurulduğumuz günden bu yana iktidarın ilgisi ile karşı karşıyayız. Bizimle uğraşıp duruyorlar. Nafile Sayın Erdoğan biz buradayız, istesen de istemesen de.

'Millete hizmet nedir', bizden öğreneceksiniz. İYİ Partililer tuzak kurmaz. Delikanlılık da budur, Türk olmak da budur.

Hazır olun, o kutlu gün yakındır, yalanları bu yüzden. Bizim yolumuz hak yoludur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.