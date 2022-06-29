Akşener'den iktidara İsveç ve Finlandiya tepkisi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya ile yaptığı anlaşmaya tepki gösterdi.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biliyorsunuz dün gece, Ak Parti iktidarının, İsveç ve Finlandiya'nın, NATO üyelik başvurusuna yönelik çekincelerini geri çektiğini ve üyeliklerine destek vereceğini öğrendik. 25 Mayıs'ta, yani bundan bir ay önce ülkemizin bu konuda iki önceliği olduğunu söylemiştik. Bunlardan birincisi Putin Rusya'sının saldırgan dış politikasına karşı NATO ittifakını olabildiğince güçlendirmekti. İkinci önceliğimiz ise PKK'nın Avrupa topraklarından topyekün, bütün unsurlarıyla silinip atılmasıydı.

"ATTIĞI BU İMZA ÜLKEMİZİN ÇIKARLARIYLA BAĞDAŞMAYAN BİR TAVİZDİR"

Ne var ki dün gece varılan mutabakatın maalesef bu çok temel konulardaki beklentilerimizi karşılamaktan oldukça uzak olduğu gözüküyor. PKK'nın, İsveç ve Finlandiya tarafından terör örgütü olarak tanınması yeni bir durum değil. Önemli olan PKK'nın bu iki ülkedeki varlığına son verecek somut eylemlerin görülmesiydi. Dolayısıyla iktidarın, İsveç ve Finlandiya nezdinde herhangi bir somut gelişme olmaksızın attığı bu imza maalesef ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir. Çünkü mutabakat metnine göre verilen sözlerin tutulması için oluşturulacak üçlü mekanizma, İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olduktan sonra devreye girecek. Yani, bu mekanizmanın, işlememesi durumunda Türkiye, elindeki NATO kartını kaybetmiş bir biçimde itirazlarını sürdürmek ve haklı davasını anlatacak, muhatap aramak zorunda kalacak. Nitekim böyle durumlara, daha önce Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının imza attığı başka mutabakatlarda da şahit olduk. Dolayısıyla, her ne kadar Sayın Erdoğan ve arkadaşları açısından aldanmak ve aldatılmak, sıradan alışkanlıklar olsa da bu durum Türk Milleti için kabul edilebilir değildir.

"Türkiye'nin devlet politikası YPG-PYD-PKK'nın bir ve aynı olduğudur. Ancak mutabakat metninin 5. paragrafı PKK'yı terör örgütü olarak görürken YPG-PYD Türkiye'ye yönelik ulusal çıkar tehdidi olarak tanımlanıyor. ÜSTELİK İsveç ve Finlandiya terör örgütlerine yapılan finansal yardımları ve militan katılımları denetleme sözünü verilirken yine 5. paragrafa işaret ediliyor. PYD-YPG'ye yönelik mali yardımlar mutabakat kapsamı dışında bırakılmış oluyor. Ez cümle üst perdeden atılan kürsü nutukları her zaman olduğu gibi yine müzakere masasında verilen tavizlerle taçlandırılmış görünüyor. Ülke çıkarlarımız açısından son derece önemli bir fırsat Erdoğan'ın dış politikası iç politikaya malzeme yapma sevdası olarak kaçırılmış görünüyor. Mutabakat masasında atılan geri adımın Erdoğan ile Joe Biden ile arasındaki görüşme bağlamındaki yansımalarını da izleyeceğiz.

"BU TEKLİF EK BİR BÜTÇE DEĞİL, İKİNCİ BİR BÜTÇE TEKLİFİDİR"

"(Bütçe kanunu) 2022 yılında enflasyonun yüzde 9,8, dolar kurunun da, 9 lira 27 kuruş olmasını öngörüyordu. Yüzde 9,8 olarak öngörülen enflasyon bugün, TÜİK rakamlarıyla bile yüzde 73 buçuğu buldu. Dolar kuru ise, 17 liraya dayandı. Şu öngörü yeteneğine bir bakar mısınız?... Bunlara öngörü değil, ancak dilek diyebiliriz. Belli ki Bay Kriz, geceleri yatmadan günlüğüne yazması gereken dileklerini, Bütçe Kanunu'na yazmış… Dünyanın hiçbir yerinde enflasyon tahmini 70 puan, kur tahmini ise yüzde 100 oranında sapan ne bir ülke ne de bir yönetim görmeniz mümkün değildir. Ama böyle bir rezalete imza atmak giderayak Bay Kriz'e nasip oldu…

Nitekim, bu öngörüsüzlüğün sonucu olarak da iflasını açıklayan Ak Parti iktidarı, ek bütçe istemek zorunda kaldı. Ek bütçe kanun teklifinde 2022 yılı için, 1 trilyon 751 milyar lira olarak kanunlaşan Merkezi Yönetim Bütçesi giderlerine 1 trilyon 80 milyar lira ödenek ilavesi isteniyor. Yani, ilave edilen ödeneğin başlangıç bütçesine oranı yüzde 62. Yani, aynı enflasyon ve kur tahminlerinde olduğu gibi Bay Kriz'in bütçesinde de olağanüstü bir öngörü başarısı yüzde 62'lik bir sapma var. Bu kadar büyük bir sapma, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez oluyor. Bu arada, kanun gereği, ilave edilen ödenek kadar, gelir gösterme zorunluluğu bulunuyor. Bu çerçevede, 1 trilyon 80 milyar liralık da bir gelir artışı öngörülmüş. İlave gelirlerin, başlangıç bütçe gelirlerine oranı ise, yüzde 73. Yani aslına bakarsanız, bu teklif ek bir bütçe değil, ikinci bir bütçe teklifidir.