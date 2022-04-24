Akşener'den HDP'ye 'soykırım' tepkisi

HDP'nin 'Ermeni Soykırımı’nın tanınması' teklifini TBMM'ye sunmasına tepki gösteren İYİ Parti lideri Akşener, 'TBMM'ye verdiği sözde 'soykırım' teklifiyle, milletimizin başını yere eğdirmeye kalkan hadsizliği şiddetle kınıyorum' dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “Ermeni Soykırımı'nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması” isimli kanun teklifini TBMM'ye sunmuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, meclise sunulan teklife sert tepki gösterdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Akşener, “TBMM'ye verdiği sözde ‘soykırım' teklifiyle, milletimizin başını yere eğdirmeye kalkan hadsizliği şiddetle kınıyorum. Büyük Türk Milleti'nin, gurur duyulacak bir tarihi vardır. Bizler burada oldukça, hiçbir kirli ajanda bu gerçeği değiştiremez” ifadelerini kullandı.

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