Akşener'den faiz kararına tepki: Olan yine hane halkımıza oldu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Akşener Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ciddiyetsiz bir iktidarın, atadığı liyakatsiz bir bürokrat aracılığıyla verdiği, rasyonellikten uzak bir kararın sonucunda olan yine hane halkımıza, esnafımıza ve KOBİ'lerimize oldu. Bu aziz millet bunu hak etmiyor. Çok yazık..." ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.