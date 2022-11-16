Akşener'den Erdoğan’a: Sirk yönetmiyorsunuz devlet yönetiyorsunuz

İYİ Parti lideri Akşener, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısına gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Teröre asla teslim olmayacağız. Terörle mücadelede yapılan ilk hata son hatadır.

Sığınmacı meselesi milli güvenlik konusudur. Kontrolsüz göçün geldiği nokta ortada. Erdoğan'a sesleniyorum, herkes aklını başına alsın, sirk yönetmiyorsunuz devlet yönetiyorsunuz.

Bir emperyalizmi bir başka emperyalizme tercih eden düzen ihanet düzenidir.