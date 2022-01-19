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Akşener'den Erdoğan'a 'İmralı' tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Şu anda Edirne'deki en büyük hesabı, İmralı'dakine verecek' sözlerine tepki gösterdi.

38 Dakika Önce
2022-01-19 11:39:28
Akşener'den Erdoğan'a 'İmralı' tepkisi

Partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şu anda Edirne'deki en büyük hesabı, İmralı'dakine verecek' sözlerine tepki gösteren Meral Akşener, "Bu ülkenin cumhurbaşkanı böyle abuk sabuk konuşamaz. Seni şimdiden uyarıyorum. Eğer arzu ettiğin hesabı kesmesi için İmralı'daki çıkarmanın peşindeysen, orada duracaksın. Sakın ha" dedi.

Akşener'in konuşmalarından dikkat çeken bölümler şöyle:

"Bu ülkenin Cumhurbaşkanı geçen hafta yargı süreci devam eden Selahattin Demirtaş'ı gitti terörist başı Abdullah Öcalan'a şikayet etti. Dedi ki, ‘Edirne'deki en büyük hesabı, İmralı'dakine vereceksin.' Rezalete bakar mısınız? Türk yargısının düşürüldüğü şu duruma bir bakar mısınız? Neymiş, en büyük hesabı İmralı'daki kesecekmiş. Yazıklar olsun. Sayın Erdoğan, bu memlekette bir hesap kesilecekse onu yüce Türk yargısı kesecektir, kesmelidir. Makamının ciddiyetinin farkına var artık. Seçilmiş Cumhurbaşkanıyım diye caka satarak geziyorsun ama AKP Genel Başkanlığı fikrinden, anlayışından kurtulamadın gittin kardeşim. Bu ülkenin cumhurbaşkanı böyle abuk sabuk konuşamaz.”

"Belli ki 2019 seçimlerinden ders almamışsın. Anketlerde çakılınca Cumhur İttifakı'nın pek de gizli olmayan gayriresmi ortağının peşine takılıyorsun. Geçen sefer mektupla işi kurtarmaya çalışmıştın, bu sefer başka oyunlar peşindesin. Seni şimdiden uyarıyorum. Eğer arzu ettiğin hesabı kesmesi için İmralı'daki çıkarmanın peşindeysen, orada duracaksın. Sakın ha!"

"Belli ki 2019 seçimlerinden ders almamışsın. Anketlerde çakılınca Cumhur İttifakı'nın pek de gizli olmayan gayriresmi ortağının peşine takılıyorsun. Geçen sefer mektupla işi kurtarmaya çalışmıştın, bu sefer başka oyunlar peşindesin. Seni şimdiden uyarıyorum. Eğer arzu ettiğin hesabı kesmesi için İmralı'daki çıkarmanın peşindeysen, orada duracaksın. Sakın ha!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta partisinin grup toplantısında, “Şu anda Edirne'deki (Selahattin Demirtaş'ı kastediyor) en büyük hesabı İmralı'dakine (Abdullah Öcalan'ı kastediyor) verecek" demişti. .

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