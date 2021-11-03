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Akşener'den ''Burası Kürdistan'' çıkışı ile ilgili ilk açıklama: Neye şaşırıyorsunuz?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Siirt'te yaşanan 'Burası Kürdistan'dır' tartışmasıyla ilgili açıklama yaptı.

2 Saat Önce
2021-11-03 11:40:08
Akşener'den ''Burası Kürdistan'' çıkışı ile ilgili ilk açıklama: Neye şaşırıyorsunuz?

İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener, Siirt'te yaptığı ziyaretler sırasında bir esnafın yanına gelip "Burası Kürdistan'dır" ifadesini kullanması ve ardından gelişen tartışmalar hakkında şunları söyledi:

Bizim ilçe ziyaretlerimizi havuz medyası da yakından takip ediyor. Onların misyonu başka. AK Parti ve küçük ortağı bizim milletimizle temasımızdan çok rahatsız. O nedenle bizim bu ziyaretlerimizi baltalamak için her yolu deniyorlar.

"HDP, PKK İLE ARASINA MESAFE KOYMALI"

Bu sefer değişik bir şey oldu. Siirt'te her zamanki AK Parti atraksiyonun dışında bir HDP çalışanı bir esnafa gelip 'Burası Kürdistan' dedi. Neymiş, nasıl olur da 'Burası Kürdistan' dermiş. Neye şaşırıyorsunuz, bu kişi HDP çalışanı. HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum. 'HDP, PKK ile arasına mesafe koymalı' diyoruz.

"PKK AJANDASINI TÜRKİYE GÜNDEMİNE TAŞIDI"

Cumhur İttifakı mensupları bize sallayacak diye PKK ajandasını Türkiye'nin gündemine taşıdılar. Mektup kardeşliği var elbette öyle olacak. Kaç gündür PKK'nın gündemini konuşan bir iktidar mensupları ve PKK'lıların söylemini gündeme getiren bir iktidar mensubu yöneticileri. İnanamıyorum. Sayın Bahçeli ile Öcalan arasındaki mektup arkadaşlığını biliyorduk ama Sayın Soylu'nun da paydaş olduğunu öğrenmiş olduk. PKK'nın değil, milletimizin gündemini tartışmaya davet ediyorum.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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