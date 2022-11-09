Akşener'den AK Parti-HDP görüşmesine ilk yorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, AK Parti'nin HDP'ye görüşmesini eleştirdi.

"'Açılımcılar kumpanyası' yeniden seyircisiyle buluşuyor" diyen Akşener, "AK Parti vekilleri, PKK'yla bir tuttukları HDP ile aynı masaya otururken utanmadılar. İşin ilginç tarafı, HDP vekilleri de genel başkanlarını tutukladığı, belediyelerine kayyum atadığı için sabah akşam eleştirdikleri AK Parti ile aynı masaya oturmaktan, zerre utanmadılar.” ifadelerini kullandı.

Akşener AK Parti-HDP görüşmesine ilişkin şunları söyledi:

Ak Parti ve HDP milletvekilleri, Sayın Erdoğan'ın direktifleriyle başlayan, anayasa yapım süreci için, bir araya gelip oldukça mutlu, neşeli ve sevinçli, bir görüntü vermişler. Ne diyelim, Allah bozmasın.

Yaaa görüyor musunuz? Kadere bakın, kimler kimlerle yan yana geldi… Demek ki neymiş? İki taraf için de, ilkeler, değerler hikaye, at pazarlığı şahaneymiş. Bu saatten sonra kimse, milletimize vatan-millet-beka tiratları atmaya kalkmasın. Hele demokrasi, barış ve müzakere hamasetine hiç başvurmasın. Bu makyavelist görüşme vesilesiyle artık takke düşmüş, kel görülmüştür. Bu kadar açık. Tüm bu ilkesiz siyaset sirkinin ortasında; Bizim İYİ Parti olarak; tavrımız da, duruşumuz da, anlayışımız da, en başından beri nettir. Kim ne derse desin, net olmaya da devam edecektir."

Akşener'den AKP-HDP görüşmesine ilk yorum: Açılımcılar Kumpanyası yeniden seyirciyle buluşuyor

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, AK Parti'nin HDP'ye görüşmesini eleştirdi.

"'Açılımcılar kumpanyası' yeniden seyircisiyle buluşuyor" diyen Akşener, "AK Parti vekilleri, PKK'yla bir tuttukları HDP ile aynı masaya otururken utanmadılar. İşin ilginç tarafı, HDP vekilleri de genel başkanlarını tutukladığı, belediyelerine kayyum atadığı için sabah akşam eleştirdikleri AK Parti ile aynı masaya oturmaktan, zerre utanmadılar.” ifadelerini kullandı.

Akşener AK Parti-HDP görüşmesine ilişkin şunları söyledi:

Ak Parti ve HDP milletvekilleri, Sayın Erdoğan'ın direktifleriyle başlayan, anayasa yapım süreci için, bir araya gelip oldukça mutlu, neşeli ve sevinçli, bir görüntü vermişler. Ne diyelim, Allah bozmasın.

Yaaa görüyor musunuz? Kadere bakın, kimler kimlerle yan yana geldi… Demek ki neymiş? İki taraf için de, ilkeler, değerler hikaye, at pazarlığı şahaneymiş. Bu saatten sonra kimse, milletimize vatan-millet-beka tiratları atmaya kalkmasın. Hele demokrasi, barış ve müzakere hamasetine hiç başvurmasın. Bu makyavelist görüşme vesilesiyle artık takke düşmüş, kel görülmüştür. Bu kadar açık. Tüm bu ilkesiz siyaset sirkinin ortasında; Bizim İYİ Parti olarak; tavrımız da, duruşumuz da, anlayışımız da, en başından beri nettir. Kim ne derse desin, net olmaya da devam edecektir." .