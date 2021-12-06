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Akşener: Değişimin ayak seslerini uzun zamandır söyleyenim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Barolar Birliği'nde genel başkan değişimi ile ilgili, 'Değişimin ayak seslerini çok uzun zamandır söyleyenim ben. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah' dedi.

2 Saat Önce
2021-12-06 16:33:35
Akşener: Değişimin ayak seslerini uzun zamandır söyleyenim

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Otizm Vakfı'nı ziyaret etti. Akşener, "Hem otizmli bireylere dikkat çekmek hem de burada yapılan ve çok önemli olması gereken çalışmaları kamuoyuyla paylaşmak ve buraya dikkat çekmek; amacım sadece budur. Burada yapılan çalışmaların Türkiye'nin pek çok yerinde model olabilmesi için bugün buradayız. Benim ailemde görme engelli bireyler var. Çocukluğumdan beri o konuda neler hissedildiğini biliyorum. Bu bir duygu meselesi" diye konuştu.

Çıkışta gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Meral Akşener, Türkiye Barolar Birliği'ndeki genel başkan değişimiyle ilgili, "Değişimin ayak seslerini çok uzun zamandır söyleyenim ben. Onun için katılıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah. İyi bir dönem olacak. Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, adaleti, liyakati, şeffaflığı, hesap verilebilir olmayı mecbur hale getirecek bir değişim bu. Seçime gideceğiz; ister 2023 ister daha önce. O siyasi partilerin birbirleri ile olan rekabeti bu tür kavramlar üzerinden 'Ben daha iyisini yapacağım' olacak. Bunu önce tek tek siyasi partiler açısından söylüyorum sonra bu sistemde mecburuz ittifaklar üzerinden yürümeye. O ittifakların birbiriyle olan rekabeti kutuplaştırma, şuculuk, buculuk, ayrışma yerine hizmet üzerinden, proje üzerinden olacak. Bu değişiklikler, bu değişimler sürdüğü taktirde güzel, iyi olacak" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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