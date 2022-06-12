Akşener cumhurbaşkanı adayını ne zaman duyuracaklarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını ilan ederek yaptığı 'Adayınızı açıklayın' çağrısına yanıt veren Meral Akşener, 'Alsın seçim kararını. Öbür gün adayımızı açıklayalım' diye konuştu.

HaberTürk canlı yayınına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan'ın adaylığını açıklaması ve altılı masanın adayı ile ilgili konuştu.

Akşener'in açıklamalarından ilgili bölüm şöyle:

'Sayın Bahçeli'nin dışında hiç kimse telaffuz etmemişti Sayın Erdoğan'ı. Hayırlı olsun, başarılar dilerim. Ama altılı masa dediğimiz muhalefetin adayı üzerinden bakıldığı zaman şöyle bir durum var. Biz, o altılı masada bulunan genel başkanlar, cumhurbaşkanlığı adaylığını konuşmama kararını aldık. Bunu da diğer arkadaşlarım hepsi söyledi. Konuşmadık, konuşmayacağız dedik, orada bir sorun yok.

Çünkü şöyle bir durum var, biz cumhurbaşkanı adaylığının ötesinde bu ucube sistemin ortadan kalkması, halkoyuyla, demokrasiyle, insanların tercihiyle değişmesi ve güçlendirilmiş parlamenter sistem dediğimiz sisteme geçilmesiyle ilgili iddiasının sahibiyiz. Ve onun etrafında da birleştik. Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinden yapılan her tür tartışma, x,y,z, onu kastetmiyorum, kişilerin dışında kastettiğim. Asıl olması gereken konunun tartışılmadığı, gözden kaçırıldığı, perdelendiği tartışma biçimi. Biz bunu reddediyoruz. Birincisi bu.

İkincisi Sayın Erdoğan'a bir tavsiyem, çağrım var; alsın seçim kararını. Diyelim ki yarın aldı, üç ay sonra seçim var. Biz de öbür gün, pazartesi adayımızı açıklayalım. 2023 Haziran'ında dediğine göre o zaman biraz bekleyecek ve meraklanacak. Çünkü bu sistemi tartışmadıkça, bu sistem üzerine odaklanıp, yani o yün yumağının üstüne düşmeyeceğiz biz. İki de bir alıştılar bir yün yumağı atıp oraya koşar herkes.'