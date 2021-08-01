Akşener: Bir an evvel ortaya çıkarılması lazım
İYİ Parti lideri Akşener, Marmaris'teki orman yangınlarına ilişkin bölgede inceleme yaparak, 'Orman yangınlarına yönelik pek çok söylenti var. Bir an evvel kundaklama olup olmadığının ortaya çıkarılması lazım' dedi.
2021-08-01 14:20:19
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangın bölgesinde incelemede bulundu. İçmeler Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na gelen Akşener, burada Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'dan bilgi aldı.
Daha sonra Atatürk Caddesi yanındaki yanan alana geçen Akşener, burada yaptığı konuşmada, doğanın kendini onaracağını, önemli olanın verilen sözlerin yerine getirilmesi olduğunu söyledi.
Verilen sözlerin takipçisi olacağını ifade eden Akşener, "Orman yangınlarına yönelik pek çok söylenti var. Bir an evvel kundaklama olup olmadığının ortaya çıkarılması lazım. Bu Türkiye'nin birliği, bütünlüğü açısından çok önemli" dedi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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