Akşener: Arkadaş ben neyim ya? Ben hangisiyim karar verin

Ziyaretleri kapsamında Zeytinburnu'na giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, vatandaşlara hitap etti.

İYİ Parti lideri Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, "Yahu Zeytinburnu'nun orta yerinde ben PKK'lıyım ama Diyarbakır'a, Batman'a, Mardin'e gittiğimde de faili meçhulcuyum. Arkadaş ben neyim ya? Ben hangisiyim karar verin" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'daki bazı ilçelerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Akşener, Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti. Burada, esnafın hatırını soran Akşener, girdiği dükkanlardan alışveriş yaptı, yanına gelen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Güngören Tozkoparan Mahallesi'ne giden Akşener, kentsel dönüşüm yapılmasını istemeyen vatandaşları dinledi. Sonrasında esnaf ziyaretlerine devam eden Akşener, girdiği bir pastanede vatandaşlarla çay içti.

Akşener'in bu ziyareti sırasında soru soracağını söyleyen bir kişi, koruma görevlilerince alandan uzaklaştırıldı. Uzaklaştırılan kişi, provokasyon yapacakmış gibi gösterildiğini, sadece soru sormak istediğini öne sürdü.

Ziyaretleri kapsamında Zeytinburnu'nda esnaf ziyaretlerini sürdüren Akşener, burada yaptığı konuşmada, uzun bir sürenin ardından Zeytinburnu'nda olduğu için mutluluk duyduğunu söyledi.

'Şuculuk-buculuk üzerinden oy vermeye kalkışırsanız kazık yiyorsunuz'

Milletvekili olduğu dönemlerde de dükkanları gezdiğini dile getiren Akşener, "2.5 yıldır dükkan dükkan, esnaf esnaf, ilçe ilçe, il il geziyorum. Pandemiden önce başladık, sonra devam ettirdik. Bu ülkede gerçekten vatandaşların, milletimizin, esnafın, atanamayan öğretmenin, EYT'linin, atanamayan gençlerin, 'Akşama hangi yemeği pişireceğim?' diyen annenin, yurt problemi çeken öğrencilerin, kiraların uçup gittiği İstanbul'da ve Türkiye'de kiracıların, dertlerin konuşulmadığı, buna karşılık şuculuk-buculuk üzerinden hepimizi birbirine düşüren bir dille siyaset yapılıyor. Günü geldiğinde oylarınızı vereceksiniz amenna. Burada elbette hepimizi tartın ve bu tartıyı 'Hangi parti, hangi siyasetçi bizim derdimizle ilgilenir, hangi çözümleri oluşturuyor, hangi çözüm daha iyi' üzerinden tartın ve ona göre oyunuzu verin ama şuculuk-buculuk üzerinden oy vermeye kalkışırsanız kazık yiyorsunuz" diye konuştu.

'ARKADAŞ BEN NEYİM YA?'

Ziyaretleri sırasında annelerle ve esnafla konuştuğunu kaydeden Akşener, "Çocuğunun tableti var mı diye sorduğum insanların büyük çoğunluğu sokakta, o ilkokuldaki çocuğun tableti yok. İki sene EBA'ya girildi. AK Partili belediyeler tablet dağıttılar. O tabletler yandaşlara, tanıdığı olana gitti. Karşınızda duran bu kadını senelerdir bu bölge tanır. Yahu Zeytinburnu'nun orta yerinde ben PKK'lıyım ama Diyarbakır'a, Batman'a, Mardin'e gittiğimde de faili meçhulcuyum. Arkadaş ben neyim ya? Ben hangisiyim karar verin" ifadelerini kullandı.

Akşener, yüksek puan almasına rağmen atanamayan gençleri ve mülakat sisteminin olumsuzluklarını konuşmaya devam edeceklerini söyledi.

En düşük emekli maaşının 3 bin 500 lira olduğunu belirten Akşener, "Halbuki biz dedik ki en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olsun. Asgari ücret de yeniden güncellensin. Soruyorum, bu dükkanların içinde asgari ücretle çalışanlara. Evi kira olanın geçinmesi mümkün mü? 3 bin liralık kiralar olmuş 6 bin lira'' şeklinde konuştu.

Ziyaretlerinde Akşener'e, milletvekilleri Ümit Dikbayır ve Ümit Beyaz, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, il ve ilçe yöneticileri ile partililer eşlik etti. .