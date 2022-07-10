''Akşener 'altılı masa'dan ayrılacak'' iddiasına İYİ Parti'den yanıt

İyi Partili Erhan Usta, MHP’li Mevlüt Karakaya’nın “Akşener 'altılı masa'dan ayrılacak” iddiasına, 'Fitne çıkartılmaya çalışılıyor, bu fitnelere de hiçbir şekilde kulak asmayız.' yanıtını verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AKP heyeti ile bayramlaşma sohbetinde İyi Parti lideri Meral Akşener'in 'altılı masa'dan ayrılacağını iddia etti.

Cumhuriyet'ten Gizay Çelik'e konuşan İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta şu ifadeleri kullandı:

"Cumhur İttifakı tabii 6'lı masa dağılsın istiyor. Ama biz 6'lı masanın bu ülkenin geleceği açısından önemini biliyoruz. 6'lı masanın mutlak süratle sürmesi gerektiğine inanan bir siyasi partiyiz. Fitne çıkartılmaya çalışılıyor, bu fitnelere de hiçbir şekilde kulak asmayız. Bu ittifakın, özellikle de ülkenin güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş konusunda bir kararlılığı var. Bu kararlılık, 6'lı masa olarak sembolleşti. Biz bu ittifakın kesinlikle sürmesinden yanayız" .